RFE: familias deben tramitar baja de desaparecidos del padrón electoral

Mientras el Registro Federal de Electores (RFE) no reciba el acta de defunción o la suspensión de datos personales de una persona, ésta continúa apareciendo en el padrón electoral, de ahí que familiares de personas desaparecidas hayan recibido en sus domicilios una notificación para que participaran en la reciente jornada electoral.

Lucero Gómez Cruz, vocal del RFE en el distrito XV, explicó que este organismo no puede dar de baja a una persona si no es mediante documentos oficiales, por lo que en el caso de alguien que se encuentra desaparecido, el familiar debe tramitar la suspensión de datos personales, ya que ellos no tiene forma de conocer su situación.

Mencionó que aunque en la zona se habla de muchas personas desaparecidas, a la fecha, en este distrito solamente se ha recibido una sola solicitud oficial por parte de una familia, para dar de baja del padrón electoral a su ser querido.

Explicó que en estos casos se procede con la entrega de un acta circunstanciada por desaparición de la persona en donde se asienta la presunta defunción.

"El proceso de depuración del padrón electoral se da en dos situaciones específicas, se depura por defunción o por suspensión de datos personales", puntualizó la vocal del RFE en el distrito XV.

Recordó que en el caso de defunciones, la baja la puede realizar directamente un familiar o el Registro Civil mediante el convenio que existe entre ambos organismos, pero en el caso de una persona desaparecida, se requiere que un familiar lleve a cabo el proceso