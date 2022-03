Retornarán el 15 de abril los programas sociales

El delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que el día 3 terminará el pago de Producción para el Bienestar, pero una vez concluida la veda los sectores vulnerables podrán acercarse a la dependencia nuevamente.

En su visita al Corporativo IMAGEN, recordó que por la época de silencio no pueden efectuarse reuniones masivas ni difundirse acciones de gobierno, pero en la segunda quincena de abril se retomarán las afiliaciones.

Noticia Relacionada Una historia de gorilas con placa

"Pocos saben pero se ha seguido aperturando Bancos del Bienestar, sin inauguraciones. El 15 de abril se reiniciará la reincorporación a todos los programas, no empezamos con uno en particular, son derechos constitucionales y cualquier ciudadano puede ir a preguntar e incorporarse. Programa de adulto mayor el requisito es cumplir 65 años y persona con discapacidad debe demostrar la discapacidad".

Cada programa tiene sus reglas de operación y funcionan de acuerdo a presupuestos.

Por ejemplo los apoyos para discapacidad van encaminados a personas con una edad máxima de 29 años, pero se buscarán recursos para impulsar a mayores de 30 años.

El Programa La Escuela es Nuestra también se retomará después del 15 de abril.

Universidades Benito Juárez

La matrícula de las Universidades Benito Juárez no disminuyó a causa del covid, como ocurrió con otros planteles del nivel superior, sin embargo, tampoco creció porque falta infraestructura para que cuenten con instalaciones propias.

Huerta Ladrón de Guevara dijo que en Poza Rica ya se tiene generaciones de graduados y se avanza en Coatzacoalcos, Atlahuilco y otros municipios.

En el caso de Papantla, Sochiapa y Jáltipan la infraestructura apenas comenzará a crearse.

En Río Blanco funciona la universidad pero no en instalaciones propias, además que cuatro o cinco municipios solicitan la construcción de alguna escuela.

Es factible pero deben analizarse los contenidos académicos y el motivo de la escuela.

En este sentido consideró que en Veracruz deberían abrirse carreras relacionadas con el estudio del agua, pues el estado es rico en el elemento.

"Son temas que van a ser fundamentales en la sociedad, no solamente con iniciativas como aguas para todos y todas o con otros programas. De diputado me tocó defender que no se llevaran el agua del río Pánuco. Sufrieron el fenómeno que todas las escuelas, el repliegue y ahora el retorno a clases".

La matrícula de las Universidades Benito Juárez es de 7 mil alumnos y su proceso de crecimiento es controlado porque falta plantilla laboral e instalaciones.

De acuerdo al delegado hace falta reforzar ciertos segmentos educativos, por ejemplo en México se tiene déficit de 100 mil médicos generales más otra parte importante de especialistas, por ello las universidades deben incrementar las matrículas y atender las demandas de la sociedad.

Regreso a clases

Las condiciones están dadas para el regreso integral a las aulas, incluso desde finales del año pasado se agilizó la vacunación anticovid al sector educativo para un retorno seguro.

En las escuelas también se reforzaron los protocolos sanitarios para garantizar espacios sanitizados.

Llamó a quienes no se han puesto el refuerzo o no han recibido alguna dosis a acercarse a los módulos, pues se trata de un método preventivo exitoso.

Está por cerrar el ciclo de visitas con 58 municipios, antes de Semana Santa y posterior a la misma podrían abrir macrocentros en áreas urbanas para suministrar el biológico a los rezagados.

"Hay escuelas que no tienen agua o habría que mejorar sus sistemas sanitarios. Por la higiene algunas escuelas pusieron lavabos a la entrada de los salones de clases. Con el programa La Escuela es Nuestra se dirigieron acciones a resolver deficiencias hidrosanitarias previendo el regreso a clases presenciales, que inició desde finales del año pasado".

En Veracruz el nivel de vacunación es superior al 83 por ciento, pero debe atenderse el porcentaje restante.

Recordó que quien se vacuna tiene menor probabilidad de ser hospitalizado y tener consecuencias fatales por la enfermedad.

Además la pandemia sigue, pues en algunos países se mantienen los brotes y mutaciones del virus.

"Ha bajado el nivel de contagio pero no puede salir nadie a decir que ya acabó la emergencia sanitaria, al contrario, estamos en la recta final. Somos un país preparado e higiénico aunque nos falta trabajar en la salud preventiva y hay que tener la vacuna como un eje preventivo", concluyó.

/pn