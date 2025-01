Retienen pobladores maquinaria en Ixhuatlancillo; ¿cuál es el motivo?

Pobladores de Ixhuatlancillo expresaron su preocupación por una obra de pavimentación, ya que señalaron que no considera el paso de un arroyo por lo que temen que en temporada de lluvias pudiera generar problemas.

Expresaron que cerca de la calle que se está pavimentando hay un preescolar, por lo que también temen que se den escurrimientos hacia esa zona.

Los inconformes indicaron que el personal que lleva a cabo esa obra "es muy poco", por lo que no se ven avances y no les quieren dar informes; cuando les preguntan les dicen que ellos no saben nada, por lo que decidieron retener una maquinaria hasta que alguien les diera respuesta.

Al lugar se presentó el alcalde Fernando Ochoa, quien escuchó las inquietudes de los vecinos de la calle Veracruz en Rancho Pala, por lo que pidió también una explicación al encargado de la obra para que diera algunos pormenores "para tranquilidad de la población".

No obstante, el presidente municipal aseguró que la obra estará bien hecha y contará con el espacio necesario para que se tenga un paso de agua y evitar afectaciones por anegamientos.

Ochoa Vergara pidió a la población paciencia, pues si bien sabe que el hacer obra causa algunos problemas, cuando esté concluida será un beneficio para todos.

Recordó que esta zona, al ser terreno ejidal, estaba totalmente olvidada, con una calle que es un lodazal pero se hará la pavimentación de la calle, con suficiente espacio para que pase el agua del arroyo, banquetas y guarniciones.