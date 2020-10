Resultados en Coahuila e Hidalgo, llamado para organizarnos y unirnos: Ramírez Zepeta

Durante la reunión con la militancia y simpatizantes de Morena, Esteban Ramírez recordó que es importante la unidad y la organización para que no se den resultados similares a Coahuila e Hidalgo, y dijo "es un claro ejemplo de que tenemos que unirnos y organizarnos sino vamos a tener resultados no favorables para nosotros".

Ramírez Zepeta comentó también que ha platicado con sus compañeros del Comité Ejecutivo Estatal, Yair Ademar y Ángel Echevarría sobre la necesidad de iniciar las tareas organizativos de los jóvenes interesados en apoyar desde la base a la Cuarta Transformación así como de activar todos los comités y órganos municipales y distritales de cara a las siguientes elecciones, "tenemos que trabajar para ganar en el 2021 y en el 2024 y lo vamos a lograr, vamos a avanzar en la organización y la unidad".

El aspirante reafirmó su intención de contender en el proceso interno llegado el momento, y dijo que si no llegaran a favorecerle los resultados, se sumaría al trabajo del compañero o compañero que sea el ganador y enfatizó que no se trata de personas, "porque no es un hombre, no es Esteban Ramírez, es el proyecto de la Cuarta Transformación y es el licenciado Andrés Manuel López Obrador".

Finalizó su participación mencionando que la responsabilidad de todas y todas los simpatizantes es mayúscula y no se va fallar a todas las personas que dejaron todo por el proyecto de la 4T; sobre el proceso nacional de renovación de dirigencia concluyó su participación refiriendo que "si a mi casa llega la encuesta, Porfirio Muñoz Ledo será mi respuesta".

Acompañaron a Esteban Ramírez, las diputadas locales Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan Antonio, Florencia Martínez e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.