Restringirán venta de alcohol en Río Blanco durante fiestas patrias

El ayuntamiento de Río Blanco restringirá los permisos de venta de alcohol para este 15 de septiembre, ya que lo que se busca promover es una sana convivencia entre las familias ríoblanquenses y de la Región de Las Altas Montañas.

"Les comunico a todos los ciudadanos y hago la extensa invitación a todos los que quieran visitar nuestro municipio, va a estar libre de venta de alcohol, no vamos a otorgar ningún permiso para que la gente venga, para que vengan familias, el año pasado tuvimos afortunadamente la presencia de muchas familias completas con sus hijos y eso nos motiva a crear ambientes seguros para la población", así lo confirmó el Presidente Municipal, Ricardo Pérez García.

Subrayó que eso no quiere decir que otros lugares no puedan vender bebidas embriagantes, simplemente ellos como administración no estarán otorgando permisos para que se instalen ambulantes con ventas de alcohol, como ya se ha venido registrando.

"Es una manera de garantizar que haya unas fiestas patrias seguras y sobre todo en un ambiente familiar. Nosotros siempre le apostamos a la sana convivencia, lo mismo con el deporte y creo que nos ha dado muchos beneficios y muchas buenas respuestas de la ciudadanía".

El alcalde ríoblanquense, afirmó que se habrán de realizar durante el 15 y 16 diversas actividades en la que habrá la participación de artistas locales que se están sumando a quererse presentar en la cartelera por lo que se está tratando de ajustar los tiempos para que todos tengan la oportunidad de participar lo que dijo, habla de que en Río Blanco se respira un ambiente de tranquilidad y sobre todo de sana convivencia.

Pérez García dijo que el ayuntamiento también se alista para recibir a la Bandera Siera como cada año.

"El día 15 aunque todavía no tenemos los detalles ni la hora exacta al respecto, pero estaremos recibiéndola como cada año".

En cuanto al Desfile Conmemorativo para el 16 de Septiembre, la primera autoridad municipal terminó diciendo que están valorando, ya que cada año participan más contingentes y eso motiva a hacer grandes eventos.

Cabe mencionar que la cartelera contemplada para el 15 de septiembre son: Jorge Domínguez y su grupo Class, Gonzo el Comediante Imitador, Ángel Fresnillo "El Palomo" además de fuegos pirotécnicos; mientras que, para el 16 de septiembre estarán presentes Nelson Kanzela y y adolescentes's Orquesta.