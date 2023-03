Descartan restauranteros de Orizaba subir precios en Semana Santa

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos Josué Cruz Mendoza, descartó que la próxima semana haya algún tipo de incremento en los precios a las cartas, a pesar que habrán de subir hasta en un 20 porciento los precios del marisco por la temporada.

"En estos meses de enero y febrero y lo que llevamos de marzo la verdad es que no ha habido incremento actualmente, pero sí en la siguiente semana seguramente va a aumentar hasta en un 20 por ciento lo que es el precio del marisco".

La pulpa de jaiba, pulpo cocido y el camarón son los productos cuyos costos resultan los más elevados; en contraste, lo que más se consume por parte de los comensales resulta ser el filete de pescado en sus diferentes variedades.

Subrayó que muchos de los empresarios han optado por comprar previamente y mantenerlos bien cuidados por un espacio de dos meses sin que pierda la línea de frío cuando ocurre este incremento de precios.

"Hay que decirlo, el que esté congelado no significa que no sea fresco o que no esté bien cuidado siempre y cuando no pierda la línea de frío; no podemos agarrar, descongelar, mantener frío y volver a congelar, eso es de lo peor, pueden proliferar bacterias y eso puede ocasionar un mal manejo, ocasionando enfermedades".

Precios

Cruz Mendoza señaló el caso de la mojarra, que hasta hace un año costaba 60 pesos y ahora está en 96; a pesar de ello, confió en que los restaurantes tendrán un incremento de entre 50 y 70 por ciento y esperando "un clima benevolente", ya que el reciente puente no fue de gran ayuda.

Aún así, hubo un significativo número de turistas.

Es de señalar que los productos provienen de los estados de Sinaloa y Sonora, ya que desafortunadamente la laguna de Alvarado está sobreexplotada pero aún así se logra captar róbalo y camarón.

Algo similar ocurrió con Tamiahua, en el que se extraía un buen camarón y hace un año cayó la producción lo que ocasiona el encarecimiento del producto.

"El año pasado tuve que ir a Tamiahua a buscar el producto desesperado de que no había, no es que te vendan, es que no lo hay y en un restaurante de mariscos es lo principal el camarón. Lo que comenzamos a hacer es traer el producto de Irapuato.

"Logramos que entrara la ruta a Orizaba, y pescaderías fuertes de la ciudad le compramos a este tipo de proveedores que son mayoristas".