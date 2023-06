Responden autoridades a protesta de docentes en Tec de Zongolica

Autoridades administrativas y titulares de las unidades académicas del Tecnológico de Zongolica, encabezadas por el director de la institución, Pompeyo Quechulpa Pérez, señalaron que la manifestación de trabajadores se deriva de una inconformidad ante nuevas disposiciones que se deben aplicar.

"El viernes tuvimos una reunión con los sindicatos, que representan algunas partes de lo que es el personal de todo el Tecnológico y platicamos respecto a los lineamientos que tenemos actualmente y que son una indicación del Tecnológico Nacional de México", apuntó Quechulpa Pérez.

Explicó que, entre ellas, para la asignación de plazas y horas vacantes se realizará una convocatoria interna para el personal interesado en postularse, lo cual se aplicará para las horas que se necesiten cubrir en el próximo semestre.

Se indicó que anteriormente esas plazas se cubrían con personal recomendado por el sindicato, pero ahora los interesados tendrán que someterse a concurso.

Sin embargo, esto no les debe preocupar, pues habrá un examen en donde se verá su conocimiento sobre las materias que les interesa dar y se evaluará su antigüedad y preparación, pero no hay nada oculto y no debe haber ningún problema.

Sobre los reclamos que hicieron los maestros en los siete planteles, a través de cartulinas que pegaron en la fachada de cada uno de ellos, Quechulpa Pérez resaltó que se respeta la libertad de expresión y pueden hacer sus comentarios, pero es un tema que viene desde el TecNM.

El personal administrativo, por su parte, rechazó que falte transparencia en el manejo de recursos de la institución, pues todo se sube al portal del Orfis y no puede haber irregularidades ahí, de lo contrario se generan problemas para ellos.