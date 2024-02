Responde Ramírez Zepeta a Pepe Yunes tras denuncia contra Morena

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, respondió a las declaraciones y a la denuncia presentada esta mañana por Pepe Yunes en contra del Gobierno de Veracruz por presuntos desvíos de recursos con fines políticos.

Precisó que los desvíos de recursos para campañas políticas prácticamente siempre los hizo el PRI, así como el PAN en sus dos años de gobierno, y por ello la sociedad veracruzana se cansó quitándolos del poder.

Ante las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado por el precandidato de la oposición José Yunes Zorrilla y los señalamientos de que habrá una elección de estado, minimizó el tema al querer desde ahora reconocer su derrota.

Resaltó que ahora que Morena lleva la delantera están desesperados y buscan confundir a la ciudadanía que ya no les cree.

"Lo que te puedo decir es que no somos iguales, que no traten de confundir a la ciudadanía, han de creer que el ratón es de su condición. Pero ellos están acostumbrados a hacer ese tipo de acciones con los gobiernos de ellos. Que no traten de confundir a la ciudadanía", expresó.

En ese sentido, el dirigente morenista dijo que junto con la precandidata Rocío Nahle han caminado todo el estado en compañía de la militancia y simpatizantes, con una estructura activa gracias a la confianza que tiene la ciudadanía en la cuarta transformación.

Así mismo, puntualizó que la oposición ya lo ha perdido todo, por eso al no tener propuestas y ver que la ciudadanía ya no los acepta, se valen de artimañas para confundir, pero la gente ya no les cree.