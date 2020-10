Respeto a Cisneros, pero no permitiré propaganda: Rojí

Luego de que el Secretario de Gobierno Erick Patrocinio Cisneros Burgos llamó "gatos pardos" a los integrantes del Cabildo de Orizaba tras haber votado en favor de que no se coloque o pinte propaganda política en la Pluviosilla, el alcalde orizabeño Igor Rojí dijo que él respeta la opinión del funcionario estatal, pero continuará defendiendo su postura, ya que los ciudadanos así lo solicitan.

"Esa es la opinión del secretario (Érick Cisneros) yo la respeto porque tengo desde que entró en funciones como Secretario de Gobierno hemos tenido una excelente relación de trabajo por Orizaba, hemos logrado avances para nuestra ciudad pero este tema lo voy a seguir defendiendo porque los ciudadanos así lo solicitan".

Asimismo se dijo respetuoso de la opinión de los partidos políticos de oposición incluyendo al que representa, el Partido Revolucionario Institucional, dejando en claro qué lo único que se busca es que exista orden en la imagen urbana.

"Yo respeto la opinión del Secretario igual que respeto la de todos los partidos de oposición y de mi partido igual, yo no estoy permitiendo que el Partido Revolucionario Institucional pinte bardas, tampoco estamos tratando de pedir orden a todos, esto es una imagen urbana para todos no nada más, para lo de un partido político esto es para todos los ciudadanos".

Invitó a los ciudadanos que están a favor de esta postura de no permitir que haya bardas pintadas, y se manifiesten en redes sociales y expliquen todo lo que hacen en sus casas para mantener una imagen agradable y que es lo mismo que se busca en la ciudad.

"Es lo único que buscamos, nosotros no estamos cometiendo ningún delito no estamos robando, no es el dinero no estamos desviando recursos, no estamos haciendo ninguna atropello nosotros, lo único que queremos es una ciudad ya nada más".

Añadió que como en otros Pueblos Mágicos no se permite la propaganda política, comercial y lo único que están haciendo es cumpliendo con lo establecido en su bando y buen Gobierno.

"Esta ciudad lleva transformándose 12 años, esta ciudad ha cambiado su imagen urbana para tratar de agradar a los visitantes y tratar de agradar a todos los que vienen a nuestra ciudad a hacer una derrama económica hoy Orizaba depende mucho del turismo y tenemos que seguir siendo un pueblo mágico".