Respaldan abogados de Orizaba #UnDíaSinNosotras

El Colegio de Abogados de Orizaba, Altas Montañas A.C., se pronuncia a favor del movimiento #UnDíaSinNosotras a realizarse este 9 de marzo, criticando que traten de denostar una actividad que busca mostrar que la mujer vale y es una parte importante.

"Bien valdría la pena que todo mundo se sume a este movimiento, que es un movimiento no político; hay quienes lo han visto así y creo que no se vale. El movimiento que se está gestando de todas y cada una de las mujeres en el país vale la pena y merecen respeto", dijo el secretario del Colegio, Juan Oropeza Flores.

Mencionó que él como padre de familia se encuentra en total acuerdo en que se lleven a cabo este tipo de situaciones para demostrar que las mujeres valen y son parte importante en la vida, "pero sobre todo para que también las autoridades tomen en cuenta que las mujeres tienen que vivir sin miedo".

Oropeza Flores hizo el llamado a todos los sectores para que den esa posibilidad a las mujeres trabajadoras y que puedan sumarse a #ElNueveNadieSeMueve.

"De no salir de su casa, de no acudir a los centros comerciales, de no acudir a la escuela, de no ir al trabajo y situaciones de este tipo, valdría la pena para que el gobierno en ese sentido preste atención y pueda de alguna manera legislar a través de los congresos alguna otra medida que pudiera ayudar a este tipo de violencia contra las mujeres que se está gestando en todo el país".

Recordó que este martes una mujer del municipio de Córdoba fue asesinada, así como los estudiantes de Puebla y el caso de Fátima en la Ciudad de México.

Afirmó que la entidad veracruzana ocupa el primer lugar en feminicidios; "ayer estando en la Fiscalía me entero de una violación o de un abuso sexual en contra de dos niñas de 14 y otra de 12, son hermanitas por parte de su padrastro en Ixtaczoquitlán, es un tema difícil y al final reservado, pero te enteras de situaciones y delitos en contra de mujeres todos los días".

Aseguro que Veracruz y muchos puntos del país son foco rojo; "valdría la pena que el Presidente y el Gobierno del Estado metieran recursos para prevenir este tipo de circunstancias que están sucediendo en contra de las mujeres".