"Hemos estado realizando recorridos no solo en la cabecera y colonias, tenemos comunicación en la parte alta de la sierra, donde la temperatura bajó de manera considerable; afortunadamente no se han reportado casos de personas con hipotermia. Se les sugirió a las familias que para que los niños y adultos mayores no sean perjudicados permanezcan en casa debidamente abrigados y con alimentos calientes".

Indicó que se tiene un monitoreo en coordinación con los cuerpos de emergencia; a las personas de situación de calle se les dio resguardo. Se espera que al paso de las horas suba un poco la temperatura.

"Recorrimos las calles y no se tuvo ningún incidente, se pidió a las personas que tomaran las medidas necesarias, en el hospital se les solicitó que acudieran al albergue y que estuvieran abrigadas; al momento no se tiene alguna novedad que pueda poner en peligro a la ciudadanía".