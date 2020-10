Representantes de Autotransportes de Ixhuatlancillo incumplen con audiencia

Debido a que los representantes de la Sociedad de Autotransportes de Ixhuatlancillo no se presentaron a la primera cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se fijó una nueva reunión para el próximo jueves, comentaron los conductores que fueron despedidos.





Los afectados recordaron que el pasado primero de octubre sostuvieron una reunión con los administradores de la sociedad y el contador y ese día se acordó que se les iba a devolver tanto la aportación de 5 mil pesos que hicieron para poder trabajar en la línea como el finiquito que les corresponde a cada uno por los años de trabajo en esa empresa.





“Como trabajadores estábamos exigiendo lo de la fianza y lo que marca la ley, pero los señores se pusieron necios, agresivos hacia todos, aunque al final aceptaron que les tenían que devolver sus fianzas y el finiquito correspondiente, pues hay personas que trabajaron 24 años, 19, 11 6 y 3 años y el contador, de nombre Alejandro Cortés, nos dijo que fuéramos a la Junta de Conciliación y se nos iba a pagar” expuso.





Mencionó que acudieron a dicha organismo y ahí les dieron la primera cita para este martes; sin embargo, aunque ellos acudieron puntualmente, los representantes de la empresa nunca se presentaron.





Lamentaron que no hayan cumplido con lo prometido y eso no es justo, pues sus familias dependen del trabajo que ellos realizaban y al no tenerlo esperan al menos contar con una cantidad para su sustento.





Reiteraron que no piden más de lo que por ley les corresponde, máxima que siempre operaron con muchas carencias, pues no contaban con prestaciones ni las unidades tenían seguro, por lo que en caso de un accidente los hacían pagar a ellos una parte.