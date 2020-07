Reportera denuncia al hijo del alcalde de Poza Rica

Por segunda ocasión, la reportera Lidia Alejandra López Castañeda interpuso una denuncia por acoso cibernético, agresiones psicológicas y discriminación hacia su persona.

En esta ocasión denunció a Francisco Javier Velázquez Straffon, hijo del alcalde morenista de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo por agresión psicológica, discriminación, violencia de género y posible daño moral.

La carpeta de investigación quedó asentada en el expediente marcado con los números 415/2020/ESP4 en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niña, y trata de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El abogado defensor de la comunicadora, Marco Ricaño indicó que el hijo del presidente municipal no sólo denigró, ni menospreció la labor periodística, sino también como ser humano, una agresión de una manera muy dolosa y delictiva, hechos por los cuales el responsable deberá responder ante las autoridades judiciales.

Mientras tanto, la periodista Lidia López declaró que hasta este miércoles no ha tenido respuestas, ni apoyos jurídicos por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Recordó que en el año 2018, al menos cinco periodistas más, incluida la reportera María Elena Ferral, asesinada el pasado 30 de marzo de este 2020, interpusieron la primera denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por acoso y hostigamiento cibernético a través de la página de facebook "El Pozarricense", del cual sólo fue canalizado a la FGE.

"Desde hace un año que me informaron que se turnó a esa instancia, hasta hoy no tenemos respuesta de esa denuncia por acoso cibernético y de igual manera no hubo apoyo de la CEAPP. Todo lo hicimos con apoyo que nos proporcionaron amigos abogados que fueron quienes nos ayudaron", expuso la fotoperiodista al salir de la fiscalía especializada, ubicada en la colonia 27 de Septiembre.

López Castañeda aseguró que teme por su integridad física y la de sus hijos por las constantes agresiones y la discriminación que recibe por parte del hijo del alcalde de Poza Rica y a través de perfiles falsos de las redes sociales.

La agresión ocurrió el pasado domingo 5 de julio cuando Francisco Javier Velázquez Straffon recriminó y exhibió a la reportera Lidia López de haber publicado y criticado los decesos de servidores públicos presuntamente por contagios de la pandemia del coronavirus, enfermedad que pudieron haber contraído en los filtros sanitarios que mantiene el Ayuntamiento en el centro de la ciudad.

Pero Francisco Javier Velázquez Straffon no sólo agrede a periodistas que publican irregularidades o actos de corrupción en el gobierno municipal que encabeza su padre, Francisco Javier Velázquez Vallejo, ya que también suele criticar y denostar a líderes de comerciantes, presidentes de cámaras empresariales y público en general que no comparten las mismas ideas o prospectos políticos ligados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).