Reportan falta de energía eléctrica en Misantla; amagan con tomar instalaciones de CFE

La falta de energía eléctrica ha sumido a las comunidades de Misantla en una crisis, desde la madrugada, localidades como Santa Cruz Hidalgo, Chapa-Chapa, Primavera y Arroyo Hondo han estado sin luz, causando graves inconvenientes y pérdidas económicas.

"Necesitamos encender las máquinas para trabajar, las carnicerías y tortillerías están paralizadas, y estamos perdiendo días laborales", expresó un comerciante local, ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los habitantes han decidido organizar una protesta, "vamos a tomar las instalaciones de la CFE el lunes para exigir un mejor servicio", afirmó un residente, reflejando el creciente descontento.

Los afectados han reportado el problema a la CFE en múltiples ocasiones, pero aún esperan una solución, "tenemos enfermos en casa y los alimentos perecen sin refrigeración, la falta de luz tiene consecuencias graves y no tenemos respuesta de la Comisión", comentó preocupado un habitante de la zona baja.

La CFE informó que están trabajando para restablecer el servicio y pidió comprensión a la comunidad, señalando que la afectación fue considerable, "hoy, a pesar de ser fin de semana, dos cuadrillas de personal y equipo estuvieron trabajando, pero aún no se ha restablecido el servicio", explicó un representante de la empresa.

La situación se agrava con cada día que pasa. La falta de mantenimiento ha dejado postes en malas condiciones y las bajas de voltaje han dañado numerosos electrodomésticos, "nuestros aparatos ya no sirven y la CFE no hace ajustes, si llamamos a la línea 071, no contestan o nos mandan a Teziutlán, ya estamos cansados", expresó con frustración otro habitante.

La comunidad exige una solución inmediata, la presión sobre la CFE aumenta y los residentes de Misantla demandan una respuesta efectiva ante esta crisis energética, la amenaza de tomar las instalaciones de la CFE muestra la desesperación y determinación de una población cansada de ser ignorada.