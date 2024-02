Repatriación de veracruzanos: apoyo no aplica en casos de delincuencia

El director de Atención a Migrantes del Gobierno de Veracruz, Enrique Escalante Igual, informó que el apoyo para la repatriación de cuerpos de migrantes veracruzanos no aplica cuando se trate de casos relacionados con la delincuencia organizada.

El funcionario explicó que, en estas situaciones, el Gobierno del estado no tiene la facultad de intervenir y el traslado del cuerpo corre a cargo de la familia.

"Donde sí no intervenimos y lo digo con mucho respeto es cuando se trata de delincuencia organizada, ahí sí no podemos ayudar porque no estamos facultados para hacerlo (...). Lo que procede en esos casos es que la familia tenga que traer el cuerpo por sus propios medios", dijo Escalante Igual.

El funcionario ilustró esta limitación con un caso específico ocurrido el año pasado, donde un veracruzano fue asesinado en un taller en la frontera norte y sus familiares solicitaron apoyo.

Sin embargo, al buscar información con las autoridades, se confirmó su relación con la delincuencia organizada, lo que restringió la capacidad de intervención del Gobierno estatal.

REPATRIACIONES MENSUALES

Mencionó que mensualmente atienden entre 10 y 15 casos de repatriación, tanto de migrantes fallecidos en el extranjero como en la frontera norte de México.

Los traslados internacionales son más económicos que los nacionales, ya que se realizan desde Ciudad de México hacia el municipio de origen del migrante.

"No solo en el extranjero, sino de quienes están en la frontera norte, de quienes trabajan en maquiladoras y sufren accidentes y a veces es costoso porque los trasladamos desde donde están y los que son internacionales son más económicos porque son de Ciudad de México hacia donde vayan", agregó el funcionario.