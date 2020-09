Repartirá Canaco más de mil cubrebocas gratis en Tuxpan

Un total de mil 500 cubrebocas son los que serán repartidos por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVITUR) de manera gratuita entre sus afiliados y el resto de la ciudadanía.

Al ser obligatorio y fundamental su uso, de acuerdo a lo mencionado por el presidente de este organismo empresarial Francisco Villanueva Méndez se repartirán estos incentivando también a qué la ciudadanía haga uso correcto de este.

Al presentar dicha campaña, afirmó que está actividad que se tiene programada para el próximo viernes y sábado en la plaza comercial de esta ciudad, se suma también a la lanzada hace varias semanas, en dónde se pide a la población portar el cubrebocas.

"Los cubrebocas en estos momentos deben de usarse, ante ello estaremos regalando en una primera etapa, posteriormente, habremos de repartir más, con los que se pretende que la ciudadanía ya no tenga problemas el no portarlo por no contar con este", aseveró.

Para el Buen Fin, programado para el mes de noviembre, agregó que se pretende hacer una segunda entrega de cubrebocas gratuitamente, evitando con ello un mayor contagio y que la reactivación económica vaya en retroceso.