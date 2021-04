Renuncia dirigente del PAN en Escobedo; ´no me gusta la simulación´

Por considerar que el PAN está tomando decisiones alejado de su militancia, el presidente del Comité Directivo Municipal de ese partido en Mariano Escobedo, Manuel Sánchez Giles, anunció su renuncia luego de 16 años de militancia.

"Fiel y leal a mis principios como persona y con la calidad moral que me precede, y partiendo que no me gusta la simulación política, he tomado una decisión dolorosa pero necesaria, de renunciar al Partido Acción Nacional".

Sánchez Giles explicó que los motivos de su renuncia son porque difiere de las decisiones tomadas por el Comité Estatal en temas coyunturales y por los cuales solicitó el acercamiento para exponer sus planteamientos pero solo encontró el silencio.

El ex candidato a la presidencia municipal de Mariano Escobedo agregó que hoy la credibilidad política de la institución se ve afectada al aceptar una alianza que no toma en cuenta a la sociedad ni a la base militante, mucho menos a los ciudadanos.

"La política es de diálogo y acuerdos, y cuando no se cumplen éstos, no hay compromiso y menos se cumplirán las promesas de campaña".

Señaló que durante su militancia ha contribuido a una sociedad más justa e igualitaria, buscando siempre la inclusión y el pluralismo.

El ex coordinador de campaña de Margarita Zavala en el estado apuntó que por los conductos adecuados hizo llegar su renuncia.

Mencionó que no le extrañaría que hubiera otras renuncias, pues además del tema de la alianza hay militancia que no se siente considerada por el partido, pues cuando no se considera al ciudadano de a pie y se hacen solo los cálculos en el escritorio; "la institución está perdida".

Reconoció que ha recibido invitaciones de otros institutos políticos, pero su renuncia no se debe a eso, aunque las agradece y valorará.

Indicó que su trabajo no se acaba, pues preside una institución civil que trabaja todo el tiempo y no solo en época electoral.