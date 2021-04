Remarcan 'falta de transparencia' en ingresos de ayuntamiento de Orizaba

Una falta de transparencia en los ingresos propios y su aplicación es la que adolece el ayuntamiento de Orizaba, pues nunca ha habido información precisa para la población sobre cuánto ingresa por cada uno de los conceptos y a qué se destinan, indicaron integrantes del Colectivo por el Desarrollo de Orizaba.

"Son varios ejemplos los que podemos poner cuando hablamos de falta de transparencia, de manejo discrecional de los recursos públicos, especialmente de los ingresos municipales", indicaron Eduardo Zárate, Canek Arenzano y Felipe Muñoz, entre otros.

Mencionaron como ejemplo que lo que se recauda a través de parquímetros, a través del teleférico, de baños público, entra a una cuenta general y los ciudadanos no tienen la información precisa de cuánto dinero entra al mes, al año, por cada uno de esos rubros.

Agregaron que tampoco se sabe cómo se están ejerciendo y cuáles son las políticas públicas que se aplican en el ejercicio de esos recursos.

"Entonces de repente nos enteramos que se gastaron 800 mil pesos en un video para no sé qué de no sé quién, pero no está registrado oficialmente y no se tiene acceso claro de cómo se está ejerciendo ese dinero", expusieron.

Los integrantes del colectivo señalaron que esto representa una afectación a la ciudadanía, que no tiene claridad en este tema.

Agregaron que como colectivo lo que buscan es que se atiendan, como derecho, las necesidades que tiene el pueblo y que el ayuntamiento, el que va saliendo y el que entre, que cumplan con la transparencia.

Consideraron que los ciudadanos orizabeños dejaron de ser infantiles en cuanto a sus opiniones y una manera de expresarlo es en la urnas, que es donde se da a conocer la aprobación o desaprobación.