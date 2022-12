Relleno de Los Colorines ya cuenta con proyecto de ampliación

El Procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, informó que el Relleno Sanitario de las Altas montañas Los Colorines ya cuenta con un proyecto ejecutivo para la ampliación de una celda más para el depósito de residuos sólidos urbanos, no obstante que aún funciona la que se abrió a inicios del 2022.

"El relleno tiene una celda que está en operaciones y funcionamiento; tengo conocimiento que hay un proyecto ejecutivo para la ampliación, estoy también enterado que ya se pagaron impuestos, regularizaron los predios y seguramente tendrán ellos que resolver el tema del crecimiento".

El funcionario estatal señaló que la PMA ha estado verificando el cumplimiento de la disposición adecuada, y aseguró que en próximos días se estará dando a conocer el terreno y el proyecto para la nueva celda porque "no puede parar la basura".

Ahora, tendrá que invertir el municipio a través de un esquema financiero o con empresas, y la PMA se encargará de que cumplan de acuerdo a la normatividad.

Centro de transferencia

En cuanto al Centro de Transferencia que se tenía considerado construir en Tequila, Rodríguez Cortés señaló que están el espera de que el ayuntamiento realice la donación de un terreno que cumpla con las características y especificaciones para evitar algún tipo de contaminación.

"No solo depende del Gobierno del Estado, debe existir la voluntad de tener un lugar adecuado. En el caso de Tequila lo que necesitamos es que ellos nos propongan el terreno, lo tiene que donar el municipio y tiene que ser un terreno que se evalúe.

"Que no daña algún cuerpo de agua, que no esté cerca de una comunidad; muchas veces este tipo de proyectos si no existe la participación de parte de los municipios difícilmente pueden llevarse a cabo".

Subrayó que la responsabilidad de los residuos sólidos urbanos recaen en los municipios, por lo que se sigue trabajando en el plan de gestión, esperando que en breve Tequila pueda acceder a ellos y al mismo tiempo salir beneficiado, ya que esto le implicará un ahorro en gastos.

Rodríguez Cortés puntualizó que en el caso de Córdoba se va a construir también un centro de transferencia y se cuenta con el terreno donado y evaluado; lo mismo se hará en Papantla, Martínez de la Torre, Tuxpan, Rodríguez Clara y Ángel R. Cabada, sumando un total de seis.

Además de cuatro rellenos sanitarios en Tantoyuca, Paso de Ovejas, Oluta y Cosamaloapan.