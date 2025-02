Registro Civil suspende trámites de cambio de identidad en Veracruz: Alianza Estatal Trans

Trámites administrativos de cambio de identidad sí están suspendidos ante el Registro Civil confirmó Aruna Rafaela Pulido Cano, coordinadora de la Alianza Estatal Trans.

En entrevista comentó que tan sólo de su organización quedaron pendientes 23 trámites sin embargo, se busca que ahora sean directos luego de una propuesta de reforma al Código Civil Estatal que se presentó este día en el Congreso de Veracruz.

"Es un trámite administrativo que se hizo de la administración pasada, y que ya tenía una fecha de caducidad, que fue en noviembre y que ellos tuvieron que parar porque de manera legal no estaba justificado. Hay colectivos, yo entiendo, que estamos en la lucha pero no es correcta la información que se está dando porque empezó a salir información de grupos disidentes donde ellos pelean que fue un retroceso pero para que sea un retroceso primero tendríamos que haber estado dentro de la Ley y no lo estábamos y eso estamos buscando, la certeza jurídica que tanto nos han negado", recalcó.

Explicó que lo que se busca es que el cambio de género y el cambio de nombre se realice, de acuerdo a las necesidades y a la manera en que se autoperciba la persona.

"Lo que estamos buscando es que quede ya de manera legal en este caso en el Código Civil, y que es lo que se busca, que se haga el cambio de nombre y el cambio de identidad, de acuerdo a las necesidades y a la manera en que se autoperciba la persona", recalcó.

Para concluir, señaló que los cambios de identidad están detenidos pero de aprobarse esta reforma serían retomamos a la brevedad.