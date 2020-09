Regidores y Síndico se niegan a aprobar estados financieros de Orizaba

Debido a que les negaron información sobre la investigación que se está haciendo sobre un presunto desvío de recursos del Director de Servicios Municipales, Arturo Rodríguez Durón, los cinco Regidores así como la Síndico Único votaron en abstención para la aprobación de los estados financieros correspondientes al mes de agosto.

"No estamos en contra de la Tesorería, lo único que pedimos es que se nos entregue la información, sabemos que es información que no es tan fácil de recabar pero tenemos más de un mes solicitandola y es la fecha que no no las han otorgado", señaló el regidor Jose Francisco Aguilar Ramírez.

En su intervención, la regidor Rocío Sosa Luna dijo que se les hace una falta de respeto él que la contraloría les esté negando la información., "No estamos juzgando antes de tiempo pero se nos hace una falta de respeto él que no nos estén dando a conocer una información que ya solicitamos de algo tan importante como son los estados financieros".

Cabe mencionar que el pasado 17 de agosto en sesión de Cabildo, los ediles solicitaron que la Contraloría Municipal iniciará la investigación debido a una denuncia y solicitud hecha al portal de Transparencia del Ayuntamiento y con ello, corroborar el buen manejo de los recursos municipales.

En dicha sesión, el alcalde como el titular de la Contraloría, se comprometieron en entregar la información para el 28 de Agosto, pero los resultados se postergaron al 02 de Septiembre, los cuales hasta este día no son entregados., "No hay resultados de la Investigación y el titular de la Contraloría todavía se pone muy grosero".

Por su parte, el Presidente Municipal de Orizaba, Igor Rojí López mencionó que los estados financieros son claros, por lo que desconoce y se le hace extraña la decisión de los regidores, ya que incluso ellos tienen acceso a toda esa información, pues la Síndico forma parte de la Comisión de Hacienda y ahí ella ve todas las facturas, cheques, y órdenes de pago.

"El regidor primero también tiene acceso a todos los estados financieros, los números que estamos entregando están bien y las cuentas que estamos entregando en este mes de agosto que estamos aprobando ahorita en septiembre están mejorando respecto al déficit que traíamos en los primeros meses de la pandemia".

Afirmó que los ingresos municipales disminuyeron debido a que también bajaron las participaciones federales, incluso durante este mes el ayuntamiento ha nivelado los estados financieros.

"Sin embargo hay una postura de los Regidores y de la Sindica que se obtenían de votar a favor por la discusión de un punto que nada tiene que ver con los estados financieros, qué es el tema de una solicitud que hay en la contraloría en dónde está pidiendo un anónimo información acerca de tres específicamente tres obras que ahí están".

Rojí López dejó en claro que antes los orizabeños, que el dinero del ayuntamiento está administrado de manera transparente y las obras que están en duda, están hechas y ya han sido entregadas.