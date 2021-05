refugio_de_colectivo_feminista_cihuatlahtolli_lucha_por_no_ser_cerrado

"Debido a la falta de recursos decidimos que íbamos a cerrar si no definitivamente temporalmente porque no tenemos recursos para sostener un refugio se necesita recursos para alimentación, para medicinas, para ropa, para calzado para muchas cosas que hacen falta pero ante la situación de violencia que viven las mujeres no lo hemos podido cerrar por qué siguen llegando mujeres de escasos recursos a pedirnos apoyo", dijo.

Informó que continúan trabajando cómo centro de atención externa, dando atención emocional y orientación jurídica pero también se ha tenido que seguir refugiando mujeres con sus hijas e hijos porque no hay alternativas en el estado.

Subrayó que aunque el gobierno del Estado diga que existen muchos refugios, solamente existe el refugio Estatal y pone muchos candados para recibir a una mujer víctima de violencia.

"Desde la perspectiva del Estado piensan que las cosas son muy simples pensando en que teniendo redes de apoyo y tengan alguna hermana en México en Cuernavaca o en otro lugar la pueden canalizar sin embargo no saben si ella está dispuesta a recibirla o no".

Jaimes García acotó que el Refugio Estatal está más bien para cumplir con el requisito del gobierno pero la atención que requieren las mujeres es complicado y que puedan llegar a esos lugares, no obstante que se le destina 20 millones de pesos.

Es de mencionar que el apoyo que recibían a través del instituto veracruzano de la mujer era mediante el programa Paimef era de 30 mil pesos por espacio de seis meses además de 14 mil pesos que eran para higiene.

Por último informó que a partir de la pandemia estuvieron recibiendo muchas llamadas de mujeres pero no se han recibido nuevas personas que estén dentro del refugio solamente se trata de mujeres que ya vivían en el lugar y que se fueron llegaron a su comunidad y tuvieron que regresar porque las volvieron a golpear, siendo así el caso de dos mujeres que se encuentran actualmente en este lugar.

