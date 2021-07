reforma_para_despenalizar_aborto_en_veracruz_polariza_a_orizaba

Por su parte, mujeres integrantes de las organizaciones en pro del aborto, aseguraron que las organizaciones, que defienden la pluralidad religiosa y la laicidad del estado, celebran la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en Veracruz.

De igual manera, llaman a que se respeten los principios democráticos laicos del estado ante un asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos.

Los integrantes del Frente Sí a la Vida, afirmaron que no se puede atacar la vida, tratando de modificar el Código Penal, que protege expresamente la vida desde su inicio, en el vientre materno, hasta su última etapa.

Calificaron de "inconstitucional" que se haya aprobado y firmado un dictamen de 20 páginas, con base en argumentos de protección de la salud sexual y reproductiva, y del goce indiscriminado del placer sexual, el cual contrapone al Artículo 4º de la Constitución Local.

Recalcaron que impedirán la pretensión de subirlo a votación en el pleno, el próximo martes 20 de julio del 2021.

"El Frente Nacional por la Familia con sede en Orizaba, hace un llamado a los legisladores a que no legislen a las prisas, ni mucho menos a espaldas del pueblo. Exigimos un parlamento abierto o una consulta popular. No a la imposición abortista, no es su cuerpo, es una vida distinta, única e irrepetible".

En un comunicado de prensa, integrantes de las organizaciones en pro del aborto informaron que defienden la pluralidad religiosa y la laicidad del estado y celebraron la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en el estado de Veracruz.

En ese sentido, llamaron a que se respeten los principios democráticos laicos del estado, ante un asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos.

"Hacemos un llamado a la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias conservadoras a no intervenir en los asuntos que competen a las instituciones del estado, ni oponerse al avance de los derechos humanos, así como a respetar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

"Queremos hacerles llegar respetuosamente a las y los disputados del estado, especialmente a Mónica Robles quien presentó la iniciativa, nuestro saludo ante la decisión de debatir un asunto tan importante para la vida y la salud de las mujeres. Leyes como esta garantizan el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al proteger derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la igualdad, a la información y a la libertad, incluyendo la libertad de conciencia".

En el documento, se especifica que cualquier discusión pública debe estar guiada por el respeto a la pluralidad, más allá de presiones de grupos fundamentalistas religiosos que desean imponer una única visión de la moral sexual, y que atentan contra la progresividad de los derechos de las mujeres.

"La despenalización no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, sino que facilita la posibilidad de elegir a quienes por diversas circunstancias toman esta decisión, para que lo hagan en mejores condiciones y conforme a los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud. Es tiempo de escuchar y atender las realidades de las mujeres y personas con capacidad de gestar veracruzanas".

Asimismo, informaron que Veracruz se encuentra ante la posibilidad histórica de dar un paso que lo coloque como el cuarto estado en México en legalizar el aborto, avanzando en el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El comunicado está firmado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir; República Laica Observatorio Eclesial; Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir México, entre otras organizaciones.