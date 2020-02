Reducción de jornada laboral debe analizarse: CROM

Ante la propuesta del PAN para reformar el Artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de ocho a siete horas y tener cinco días laborales, la CROM destacó que primero tiene que analizarse cómo viene dicha iniciativa.

"Tenemos que esperar a ver en qué términos se aprueba esta reforma para ajustar nuestros contratos colectivos, sentarnos con los patrones, con los comités sindicales, obviamente escuchar también a la base trabajadora porque al final la reducción de la jornada laboral, la reducción de las horas y de los días también, obviamente, va a afectar", expuso el secretario general, Alfredo Hernández Ávila.

Recordó que al parecer algunas propuestas de reforma no se están analizando a fondo; por ejemplo la última que hubo al tema del ISR con el ajuste al subsidio no se les explicó ni a los trabajadores ni al patrón, y no es un tema de las empresas y los sindicatos, sino de las nuevas leyes en ese tema.

Agregó que a partir del 2020 comenzó a aplicar esa normatividad y ahora los trabajadores están acudiendo molestos a reclamar, pues el ajuste al subsidio les pega en el sueldo.

Comentó que incluso por esa situación se solicitó una reunión con la diputada federal Corina Villegas Guarneros para que los trabajadores hagan llegar sus inquietudes.

Mencionó que hoy a los trabajadores ya no les conviene laborar horas extra, pues en lugar de que perciban un mayor ingreso para sus familias les va peor con el impuesto.

Cabe recordar que el PAN propuso modificar el Artículo 123 de la Constitución para que la jornada laboral se reduzca de ocho a siete horas, recortar la semana de trabajo de seis a cinco días y aumentar los periodos vacacionales; sin embargo, el dirigente sindical recordó que no todas las empresas son lo mismo y no se les puede exigir por igual o presionarlas.