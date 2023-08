Dos años sin respuestas y con asesinos libres: recuerdan a periodista Jacinto Romero

A dos años del asesinato del periodista y locutor Jacinto Romero Flores sobre el Boulevard Reforma, de Potrerillo Pueblo, municipio de Ixtaczoquitlán, familiares, amigos y compañeros del gremio llevaron a cabo un significativo homenaje en su memoria; mientras que las investigaciones continúan detenidas y algunos de los presuntos responsables ya alcanzaron hasta su libertad.

"Hoy se están cumpliendo dos años del asesinato, precisamente en este lugar eran aproximadamente las 10:34 de la mañana cuando recibí la llamada para avisarme que habían atentado contra mi papá, me desplazo para este lugar y es cuando lo encuentro en el automóvil rojo que ustedes conocen, su zapatito, es cuando lo encuentro sin vida", informó Cuauhtémoc Germán Romero González, hijo del fallecido Jacinto Romero Flores.





Dejó en claro que han sido días de incertidumbre, de mucho dolor y de no saber qué hacer desde el primer momento en que ocurrieron los hechos de su padre, pero él y su familia han tratado de mantenerse a flote para superar esta pérdida.

"No sabes qué hacer, nunca te preparan para enfrentarte contra estas situaciones, desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que vivimos rodeados de violencia, no solamente del gremio periodístico sino toda la sociedad si hablamos de desaparecidos en las zonas centro se da mucho ese tipo de casos".

Lamentó que en Veracruz y México el asesinato de periodistas se esté convirtiendo en algo muy recurrente, ya que en el mes de mayo en la ciudad de Tehuacán, Puebla asesinaron al periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández.

"Me parece que van cuatro periodistas asesinados en Puebla, nosotros aquí en el Estado de Veracruz tenemos un conteo de 33 desde el año 2001 que son los que hasta el momento se tienen contabilizados asesinados. En está parte de atrás tenemos en las letras de "Justicia" las fotografías de todos los compañeros que han sido asesinados y desaparecidos, nosotros como familiares justamente buscamos la justicia hay compañeros que llevan más de 10 años exigiendo y solicitado justicia".





Tras la salida de algunas personas que se encontraban detenidas presuntamente implicadas en el asesinato del periodista y locutor Jacinto Romero, su hijo Cuauhtémoc Germán aseguró que la familia ha decidido ya no meterse más en las investigaciones y ha dejado todo en manos de la Fiscalía, para que sean ellos quiénes lleguen hasta las últimas consecuencias.

"La verdad es que por seguridad tratamos de no involucrarnos en las investigaciones, todo lo hemos dejado en manos de la Fiscalía, ellos son los que han manejado las pruebas a partir del asesinato de mi papá, quiEn se encontraba bajo él mecanismo de protección de la Comisión Estatal de Atención a Protección de Periodistas, lo cual no sirvió de nada".

Dijo que es lamentable que personas presuntamente involucradas hayan logrado su libertad a través de amparo que les fue concedido a través de un juez.

"Ya recuperaron su libertad mediante un amparo que les otorgó algún juez, no sé cuál sea la situación en este caso, es muy doloroso para mí que tengo que ver qué hay personas que ya recuperaron su libertad".

Asimismo aseguró no tener información oficial de parte del Gobierno de Veracruz ni de la Fiscalía General del Estado y mucho menos de la Ceapp, sobre la presunta de detención del presunto autor material del asesinato de su padre.

"Por noticias que han salido en redes sociales, me parece que hay una persona detenida en Nayarit está en un penal de máxima seguridad, me parece que lo trasladaron ayer por ser una persona generadora de violencia en el Estado, una situación contemplada en otro Estado, para qué no sé, pero me parece que a lo que mencionan en estas notas es el autor material que se ha detenido, yo no he tenido la oportunidad de ir a Xalapa porque recordemos que el caso está en Fiscalía del Estado, para mí es trasladarme a la Ciudad de Xalapa y para empezar tengo que sacar cita para que me atiendan y reciban en Fiscalía, de ahí en fuera no tengo mayor la información de cómo van los avances de la Investigación".

Por último, dejó en claro que él y su familia han perdonado de corazón a todas las personas que estuvieron involucradas o que tuvieron que ver en el asesinato de su padre el periodista y locutor Jacinto Romero Flores.

"Yo no tengo nada contra ellos, ya los perdoné, yo no tengo odio en mi corazón, yo prefiero llevar mi vida lo más normal posible y que es la mejor manera de honrar a mi papá, llevar mi vida lo más normal posible como él lo hubiera querido".