Destacan esfuerzo y dedicación de científico oriundo de Texistepec

Por su compromiso, entrega, trabajo y dedicación a la investigación científica, el gobierno de Texistepec entregó un reconocimiento al doctor Noé Baruch Torres, recientemente galardonado como uno de los 10 mejores jóvenes científicos de Latinoamérica.

Al inicio del informe del primer año de labores, el alcalde Víctor Manuel Sánchez Florentino destacó que no podía pasar desapercibido a una gran persona, a un joven profesionista que con ejemplo de trabajo, esfuerzo, entusiasmo y lucha, ha logrado poner en alto no tan solo el estado de Veracruz, si no su natal municipio de Texistepec.

A Baruch Torres se le reconoció por hacer la diferencia, por cumplir y hacer cumplir el compromiso de la educación en México, y sobre todo por llevar sus conocimientos a las altas esferas, a nivel mundial. Un ejemplo para todos los jóvenes que sí se puede.

Baruch Torres es originario de Texistepec, egresado de la carrera de bioquímica del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA) y en noviembre pasado fue reconocido como uno de los 10 mejores jóvenes científicos de Latinoamérica, por parte del comité nacional The Pew Charitable Trusts, premio que es la máxima distinción para los graduados de doctorados que otorga el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional.

La investigación que actualmente lleva a cabo Baruch Torres se centra en estudiar bioquímica y estructuralmente las proteínas responsables de sintetizar nuevas copias de DNA en las mitocondrias y así poder entender las causas moleculares de enfermedades humanas como la miocardiopatía, envejecimiento celular, distrofias musculares, entre otras.