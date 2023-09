Reconoce Cbtis de Misantla trayectoria del químico Clemente Landa Fernández

En una emotiva ceremonia, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 67 (Cbtis 67) otorgó un premio al mérito académico y a la trayectoria docente al químico clínico Clemente Landa Fernández.

El maestro ha dedicado décadas de su vida a la enseñanza y formación de jóvenes técnicos profesionales en laboratorista clínico.

Desde principios de los años 80, ha contribuido de manera significativa al desarrollo académico y personal de sus alumnos, quienes lo recuerdan con cariño y gratitud.

Este premio es un reconocimiento merecido para Landa Fernández, quien ha dejado una profunda huella en la educación y formación de generaciones de estudiantes. Su compromiso y pasión por la enseñanza han sido fundamentales para el crecimiento y éxito del Cbtis 67.

En la ceremonia, Landa Fernández expresó su gratitud y emoción; "no me lo esperaba cuando me dijeron; a ustedes los quiero muchísimo, mis alumnos son como mis hijos, los quiero mucho, para mí son lo más hermoso", manifestó.

El químico clínico destacó la importancia de sus alumnos en su vida y como su motivación para seguir dedicándose a la enseñanza.

"Siempre lo he dicho, gracias a ustedes existimos, gracias a ustedes nos dan un recurso económico que nos sirve muchísimo, ustedes son mi familia; igual que a mi familia, gracias por estar conmigo", expresó.

El Cbtis 67 se enorgullece de contar con docentes de la calidad y dedicación de Clemente Landa Fernández, por lo que este reconocimiento es un testimonio de su valiosa contribución a la educación en Misantla.