Reconoce asociación de Abogados Postulantes a ciudadanos en Orizaba

Integrantes de la Asociación de Abogados Postulantes AC hicieron entrega de reconocimientos a personas que han destacado en diversas ramas del quehacer humano.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Comité Regional Campesino y fue presidido por Jesús Méndez Aguilar, coordinador del Área 4 de la asociación, y Francisco Herrera, secretario de la misma, quienes dieron lectura a un currículum de los ciudadanos a los que reconocieron y el por qué los consideraron merecedores de ellos.

Entre los ciudadanos que fueron distinguidos estuvieron: Fernando Rojas Palacios, presidente de la Plataforma de Abogados del Estado de Puebla; Oscar Mirón Díaz y Mariana Méndez, en representación del doctor Marco Antonio Hernández Olguín, presidente de la Fundación Hernández Zurita; Carlos Julián y Nacer, ex secretario de Gobierno y ex procurador de Justicia de Puebla; Jesús Morales Flores, ex secretario de Organización del CEN de la CNC, y Arturo Ramírez Cruz, representante de la Asociación de Abogados de Orizaba.

De igual forma, se reconoció con un diploma a los ex alcaldes de Orizaba Hugo Chaín Maluly e Igor Rojí López, a quienes se les hará llegar ese documento, lo mismo que a Daniela Trigo Ceballos, directora del IPE; Anilú Ingram Ballinas, ex diputada; Ricardo Diz Herlindo, secretario general del SUTSEM; Nury Aguilar Morales, directora Administrativa del Hospital Trauma Center, y J. Lara, juez del municipio de Tequila.

También hicieron entrega e reconocimientos post mortem para Marcelo Cervantes Huerta, exdiputado y ex alcalde de Zongolica; Marco A. Mora Mercado, ex presidente de la Asociación de Abogados de Orizaba; Carlos Darío Beltrán, ex agente del Ministerio Público en Orizaba; Lic. Balderas, ex magistrado en el TSJ; Misael Lorenzo, ex alcalde de Atzacan, y Abel del Bosque Uribe, ex alcalde de Orizaba.

Al término, los integrantes de la asociación hicieron entrega de un óleo con la imagen de Emiliano Zapata, a Artemio Rodríguez Maceda y Nicolás Hernández Méndez, dirigentes del Comité Regional Campesino.