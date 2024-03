Reclutó IMSS Veracruz Norte a 274 médicos especialistas

Con la convocatoria anual de reclutamiento a médicos especialistas, se reclutaron 274 nuevos trabajadores de salud, para integrase a la plantilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, de los cuales 56 son para contratación 08 (sustitutos ante incapacidad, vacaciones y permisos laborales.)

Los médicos y médicas que atenderán a la población veracruzana se distribuyeron de la siguiente manera:

El Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 26,de Tuxpan de Rodríguez Cano, ahora cuenta con: Un Médico en Cirugía General y uno en Medicina Familiar; El HGSZ No. 28, con un especialista en Anestesiología y 10 médicos en medicina familiar, mientras tanto el HGSZ No. 33, cuenta ahora con cinco Médicos en Medicina Familiar, dos en Traumatología y Ortopedia, dos en Medicina de Urgencias, dos en Cirugía General y uno en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

Asimismo, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, de Xalapa con: un especialista en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, dos médicos en Urgencias, dos en Urología, uno en Medicina del Enfermo en Estado Crítico y unmédico en Traumatología y Ortopedia; El HGZ No. 24 cuenta con: 11 especialistas en Medicina Familiar, uno en Urología, cinco en Medicina de Urgencias, uno en Medicina del Enfermo en Estado Crítico, dos en Traumatología y Ortopedia, uno en Nefrología y uno más de médico pediatra.

Al HGZ No. 36 de Cardel se incorporan: Tres especialistas en Traumatología y Ortopedia, dos en Medicina Interna y uno en Geriatría Directa, por otro parte, el HGZ No. 50, con: 10 Médicos en Medicina Familiar; dos en Medicina de Urgencias; uno en Anestesiología; uno en Cirugía General, uno en Traumatología y Ortopedia, y uno en Ginecología y Obstetricia.

El HGZ No. 71 de Veracruz concentró a 27 especialistas en Medicina de Urgencias; uno en Medicina del Enfermo en Estado Crítico; uno en Pediatría; ocho en Traumatología y Ortopedia; tres en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica; uno en Reumatología; uno en Angiología y Cirugía Vascular; uno en Cardiología; uno en Cirugía Pediátrica; unoen Medicina Familiar; uno en Nefrología, uno en Medicina Interna y uno en Urgencias Pediátricas.

Por otra parte, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73 de Poza Rica, también cuenta con dos nuevos especialistas en Medicina Familiar.

A la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 14 se incorporaron especialistas en: Cardiología Pediátrica, Cirugía Pediátrica, - Neumología Pediátrica, Alergia e Inmunología Clínica; Oncología Médica, Neurocirugía, Nefrología, Cardiología y Endoscopia, un médico por cada especialidad y dos en Medicina Internay 2 en Patología Clínica.

Por otra parte, en el Programa IMSS-Bienestar quedó así: el Hospital de Papantla, con un especialista en Medicina de Urgencias y uno en Anestesiología; El Hospital Rural de Plan de Arroyos con: dos en Medicina de Urgencias, unoen Ginecología y Obstetricia y dos en Anestesiología, mientras que el Hospital de Chicontepec con un médico de Urgencias.

Asimismo, se tiene 71 médicos familiares que estarán dando servicio en las diversas Unidades de Medicina Familiar (Primer Nivel).