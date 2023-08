En Orizaba, reclaman entrega de cuerpos identificados en fosas (+Video)

Desde hace 3 años localizaron los cuerpos y desde hace tres meses se comprometieron a entregarlos, aseguraron familiares de víctimas

A pesar de que desde hace tres meses salieron los resultados de las pruebas de ADN como positivas, autoridades de la Dirección de Servicios Periciales con sede en Orizaba se niegan a entregar los cuerpos de dos personas que fueron recuperadas y exhumadas en fosas clandestinas de Córdoba en pasadas fechas, por lo que éste día familiares e integrantes del Colectivo "Madres Luna", llevaron a cabo una manifestación en las instalaciones del SEMEFO exigiendo una respuesta inmediata.

En punto de las 9 de la mañana se concentraron las mujeres integrantes de este Colectivo de Búsqueda para solicitar que fueran entregados los dos cuerpos de las compañeras que ya se encuentran identificados plenamente, pero al no obtener una respuesta favorable decidieron tomar las instalaciones del Servicio Médico Forense ubicadas en la Calle Sur 15 de la Colonia Francisco Ferrer Guardia de Orizaba.

DESDE HACE 3 AÑOS LOCALIZARON CUERPOS

Las protestantes explicaron que hace 3 años fueron localizados éstos cuerpos al interior de unas presuntas fosas clandestinas de Córdoba, y desde hace tres meses las confrontas de ADN dieron positivo con las de sus familiares, pero hasta el momento no les han podido entregar los restos humanos de sus seres queridos para que reciban su cristiana sepultura.

"Ya tiene 3 años de que localizaron los cuerpos y desde hace tres meses se comprometieron en que ya los iban a entregar, pero hasta ahorita no han enterado nada, nos traen a las vueltas y vueltas, nos dicen que mañana y que mañana y que pasado mañana y no nos entregan nada. Por eso el día de hoy decidimos tomar las instalaciones del SEMEFO, si ya tienen los cuerpos y si ya están reconocidos, no es justo que las familias sigan sufriendo, ya que los entreguen y dejen de atormentar más a sus familias", informó una madre integrante del Colectivo Madres Luna.

Las femeninas en su mayoría lamentaron la ineptitud con la que trabaja la Dirección de Servicios Periciales, ya que tienen mal integradas las carpetas de investigación, pierden los expedientes o incluso llegan a perder hasta las pruebas de ADN, reiterando que no saben hacer su trabajo.

PROMETEN ATENDER A FAMILIARES

Tras la protesta, al lugar llegó el Director General de Servicios Periciales en el Estado, Hector Ronzón acompañado por la Delegada Regional de Servicios Periciales Córdoba- Orizaba, Amairani Uscanga, quienes atendieron y escucharon a los manifestantes y explicaron que existen algunos fragmentos de los cuerpos que no han terminado de ser analizados, razón por la cual no les han entregado.

Debido a que presumiblemente la Delegada Regional de Servicios Periciales Córdoba- Orizaba, Amairani Uscanga, se encontraba burlándose de las familias ahí presentes, la titular del Colectivo Madres Luna, Marcela Zurita, le pidió que se solidarizara o de lo contrario que abandonara la reunión ya que era una falta de respeto lo que se encontraba haciendo.

"Si fuera tu hija, tu madre o tu padre no te estarías aquí riendo como lo estás haciendo, es una falta de respeto. Pero no sabe que tiene familia y la vida algún día se lo va a cobrar todo lo que ustedes se burlan de nosotros, porque esto es una burla y es un abuso. Le gustaría que su madre o su padre estuviera ahí tendida y que le dieran tres- cuatro años y que su familia siguiera ahí, así como nosotros nos sentimos yo espero que algún día usted sienta lo mismo, y no se lo deseo, pero la bendita vida es bien justa. Mire cómo nos tiene aquí a la bola de madres y padres llorando y usted burlándose, para eso es usted trabajadora para venir a burlarse de los muertos y de los seres queridos, tientese tantito el corazón y tenga un poquito de madre, porque usted ni madre tiene", reclamaron las presentes.

Con lágrimas en la cara, las madres exigieron que les entreguen los cuerpos de sus familiares, preguntando que si necesitan algún dato más o muestra de sangre era el momento para que se las otorgaran, pero que ya no las hagan sufrir más de lo que ya han sufrido por la desaparición de sus familiares.

"Qué más quieren, no se conforman con más de 3 años y todavía quieran tener a nuestros cuerpos ahí, para qué los quieren, ya tengan la conciencia limpia porque el desalojar cuerpos es tener la conciencia limpia, nosotras estamos haciendo su trabajo y ustedes carajo no lo hacen y todavía se burlan de nosotros, no se vale. Y si estamos acá es porque ahí los tienen y los queremos y no nos vamos a ir hasta que nos nos entreguen, para qué los quieren más ya los hicieron sufrir mucho a donde se los llevaron, para qué quieren nuestros cuerpos ahí, para qué los quieren, para tenerlos de almohada, ya no se burlen de nosotros porque esto es una verdadera burla, nos están haciendo sufrir, llorar, qué más quieren de nosotros desde el momento en que se llevaron a nuestros familiares acabando con nuestras vidas, no tenemos cumpleaños no tenemos diciembre no tenemos día de las madres no tenemos nada, no tenemos una pinche fiesta, no tenemos nada y todo el tiempo llorando, subiendo bajando y todavía quieren tener a nuestros cuerpos ahí, entréguenos a nuestros familiares".

Posteriormente, las autoridades presentes solicitaron a las familias víctimas de una desaparición forzada a conformar una comisión para dialogar al interior del Semefo y obtener un acuerdo inmediato para la devolución de los cuerpos.