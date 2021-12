Fue la señora Alejandrina, vecina de la congregación, que molesta apunto que había sido defraudada por el flamante edil y que a la fecha solo han recibido largas, al igual que a varias vecinas que confiaron en la palabra del político.

"Ya tiene meses que solicitamos, que nos ofrecieron un paquete de gallinas ponedoras y nos anotamos 3 personas, ya tiene tiempo, y ahorita vamos y buscamos al regidor y no lo encontramos, le hablamos a la muchacha y nos dice que nos manda un mensaje, pero, no nos contesta nada, es con el regidor Héctor López".

La señora que se siente defraudada como a sus vecinas, exigen la devolución de su dinero o las aves, para que de esta manera puedan tener algún tipo de ingresos, pero lamentablemente no encuentran respuesta.

"Que nos devuelva el dinero si ya no nos va a dar las pollas, porque ya tiene tiempo, yo ya me compré una incubadora, ya eché unas pollas, ya tengo bastantes, ya están poniendo y en cuanto a él, no nos ha dado nada, aparte de mi son tres personas mas las afectadas, yo le pido que de la cara, porque si él es regidor y está ganando, a nosotros en el campo qué cosa ganamos. Nada, al contrario, los programas que teníamos nos lo quitaron, y ahora no recibimos ningún tipo de apoyo y todavía el regidor que nos quite lo que día con día estamos ganando no tiene chiste".

Según, los paquetes que ofrecía el regidor fue posteado mediante Facebook: "A través de la Regiduría Primera seguimos trabajando y gestionando en este tiempo de pandemia para las familias Misantecas y los invito a ser parte del siguiente proyecto de Gestión con la #AsociaciónXocotepetl mi no Nojo a.c. el cual consiste en paquetes de 10 #GallinasPonedoras Rojas y Blancas, las cuales se entregan ya poniendo, para más información visítanos en la oficina de Gestión de la Regiduría Primera frente a la plaza de la Concordia o marca al 2351074647, Ya puedes pasar a la oficina hacer tu pedido y con gusto te atenderemos". El costo por paquetes de 10 gallinas era de 580.00 pesos las blancas y 740.00 pesos las rojas, por lo que el resultado del fraude está en el testimonio de esta mujer comunitaria.