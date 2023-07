Reclaman a gobierno de Poza Rica por ignorar necesidades de obra (+Video)

Habitantes de la colonia Morelos se manifestaron en Poza Rica para exigir al gobierno local el desarrollo de obras como engravado de calles, construcción de un puente vehicular y limpieza de una escuela y reclamaron que pese a varias peticiones no han sido atendidos bajo el argumento de que personal del Ayuntamiento no localizó la dirección.

Mencionaron que en el 2022, al comienzo de la actual administración, solicitaron el engravado de las calles Raul Gibb y Ejército Trigarante, pero hasta el momento su petición no se ha hecho efectiva.

Destacaron que también han solicitado mejorar las condiciones de las calles Poza Rica, Miguel Alemán y Zacatecas, pero personal municipal argumentó que no localizaron las calles y no procedió su periodo.

Manifestaron que también se ha solicitado desde pasadas administraciones municipales la construcción de un puente vehicular en la calle Ejército Trigarante, sobre el arroyo Salsipuedes, que beneficiaría a las más de 200 familias en el sector pero tampoco se les ha atendido.

Otra de las peticiones es que se realice la limpieza del predio de la escuela primaria "Alfonso Arroyo Flores" en donde se ha acumulado maleza y hay fauna nociva.

Reclamaron que pagan predial y no han logrado tener acceso a las obras de desarrollo; aunque mencionaron que están en proceso de escrituración.

Dialogaron con el director de obras públicas, Sergio Assalehi Sáenz quien explicó que posiblemente por estar en proceso de escrituración las calles no han sido entregadas oficialmente al Ayuntamiento y al ser de un particular no se pueden desarrollar obras públicas de gran inversión.

Mencionó que se solicitará la intervención del área jurídica del Ayuntamiento y en el tema de engravado de las calles se podría realizar pero la construcción del puente debe ser analizada porque requiere de mayor inversión pública.