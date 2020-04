´Recibo cuando hay´; Patricia sobre quimioterapias en Orizaba

Debido a que desde hace tres meses en el IMSS no le dan su tratamiento de quimioterapia como lo requiere para combatir el cáncer que la aqueja, la señora Patricia García hizo un llamado a alguna autoridad para que se atienda el grave desabasto que hay de medicamentos.

Comentó que le corresponde tomar la quimioterapia tres veces por semana, pero desde hace tres meses tienen que estar dando vueltas porque no le dan el tratamiento.

Indicó que ha hablado con un contador que se llama Elías, quien le ayuda a conseguir los fármacos, pero tiene que estar buscando porque "no hay".

"Me van a hacer unas cirugías porque ya me regresó el cáncer, ya no tengo la glándula tiroides, vine porque me sacaron sangre porque me van a hacer los estudios preoperatorios pero quién nos va a ayudar para que tengamos las quimios", cuestionó.

La paciente explicó que a veces hay el medicamento pero en dosis que no corresponden, ya que son menores.

Agregó que ante el desabasto que hay llega a tomar su tratamiento "cuando lo hay" y a veces se queda sin él, aunque sabe que esto repercute en su salud.

Entrevistada afuera del Hospital General Regional de Orizaba, a donde acudió a esperar al encargado de la dirección para saber si le iban a dar su medicina para esta semana o no, la señora indicó que no puede estar así, por lo que esperaba que su queja llegara a todos lados "y ojalá alguien solucione la problemática que hay por la falta de medicamentos".

"Hace como mes y medio no hubo omeprazol... eso como quiera uno se lo compra, pero la quimio, que la venden en cualquier lugar, ese es el punto y ojalá alguien sepa de todo el desabasto que hay aquí", acotó.