Rechazan vecinos de Orizaba construcción de una gasolinera

Habitantes de la colonia Tlachichilco se manifestaron en contra de la posibilidad de que se instale una gasolinera en la esquina de Poniente 20 y Norte 13, ya que indicaron solo representará un riesgo para la población de tres colonias.

Señalaron que varios establecimientos se han intentado ubicar ahí, desde un OXXO y hasta una carnicería, pero el ayuntamiento nunca dio el permiso "y ahora resulta que les da todas las facilidades para que se instale una gasolinera del grupo Repsol, pues hasta mandaron a los jefes de manzana a solicitar firmas".

"Hemos reunido al momento 255 firmas de personas que están en contra, detallando incluso en qué calles se ubican, porque primero pasaron los jefes de manzana y hubo algunos vecinos que firmaron porque les dijeron que ahora hay mucha tecnología y que las gasolineras ya no representan ningún riesgo, pero hay gente que ya lo pensó y que no está de acuerdo", comentaron.

Los inconformes indicaron que solicitaron una reunión con el alcalde pero no se las dieron y en cambio los mandaron con el director de Desarrollo Económico, Raymundo Reynoso Limón, quien les señaló que ya las gasolineras no son un riesgo, pero no están de acuerdo porque ven más problemas.

"Incluso cuando fuimos la señora Irma y una servidora nos dijeron que en 20 años cuántas explosiones de gasolineras ha habido, pero el riesgo sí existe y hay otros factores también", mencionó.

Agregaron que además hay varias escuelas en las cercanías "y si de por sí es un problema pasar para los transeúntes y ahora los vecinos y los niños se tendrían que cuidar también", porque los autos se meten a la gasolinera y no respetan, y así se ve en las otras que hay en la ciudad, sobre todo la que está en el centro".

Señalaron que algunos de ellos mandaron a hacer lonas para colocarlas en sus casas expresando su rechazo a la instalación de un establecimiento de ese tipo.