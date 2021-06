Rechazan persecución contra puestos de revistas en Poza Rica

Aclaró que procedieron a quitarla ante las constantes quejas; "a lo mejor en el 2015 o 2018 llegó a ser un puesto pero hoy no estaba ni registrado. La persona que se quedó con ese espacio no reclamó, se le acercó y se habló con él, estaba consciente de que no lo ocupaba y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue ponerla en un corralón para que alguien la reclamara, pero nadie lo hizo", refirió.

PUBLICIDAD

Luna Kuri precisó que la administración municipal ha retirado 42 estructuras que solo obstruían la vía pública, además de que estaban abandonadas desde hace varios años.

Noticia Relacionada En Poza Rica, 5 partidos políticos presentan impugnaciones tras elecciones

Los retiros se han dado en las inmediaciones la colonia Petromex, Central de Abastos del Sur de las Huastecas, a un costado de lo que era la tienda del ISSSTE y en la central camionera.

El director indicó que existe una lista de 16 puestos más que están abandonados, por lo que procederán a retirarlos y solo falta precisar las fechas.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD