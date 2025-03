Rechazan fusión de Cultura y Turismo en Veracruz; exigen diálogo

Las comunidades artísticas y culturales de Veracruz rechazaron la fusión de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, anunciada por la gobernadora Rocío Nahle García.

La medida, según la mandataria, busca "optimizar recursos y fortalecer la promoción de la entidad en el ámbito nacional e internacional".

Sin embargo, artistas y gestores culturales argumentan que ambas dependencias cumplen funciones distintas y atienden necesidades diferenciadas.

No quieren fusión Sectur-Cultura

En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora veracruzana, los firmantes señalaron que la fusión representa un retroceso para el sector cultural.

"La diversidad y la riqueza artística y cultural de nuestro estado no es una mercancía, pues da cuenta de nuestras identidades, expresiones creativas y culturales", indicaron en la carta.

El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), ahora Secretaría de Cultura, tiene 37 años de historia, administra 17 espacios culturales y opera a través de cinco direcciones.

Los opositores a la fusión advirtieron que la Secretaría de Cultura debe centrarse en la preservación del patrimonio histórico y la promoción de la cultura, además de diseñar políticas que fomenten la participación ciudadana.

"Diseñar una estrategia que afronte el reto de instrumentar una política cultural en los 212 municipios del estado es una de las principales tareas de la Secretaría", afirmaron en el documento.

También señalaron que la fusión afectaría la descentralización de recursos, la educación artística y la profesionalización de los agentes culturales.

"Remunerar dignamente el trabajo de talleristas, muestras escénicas y musicales, así como garantizar transparencia en los contratos, son compromisos que deben ser garantizados por la Secretaría de Cultura", expresaron.

Quieren diálogo con Nahle

Los firmantes solicitaron una audiencia con la gobernadora para discutir la iniciativa y exponer sus preocupaciones; "hacemos un llamado a la gobernadora Rocío Nahle para que detenga esta iniciativa y abra el diálogo con los agentes culturales y sociales del estado", indicaron.

Este lunes, Nahle García justificó la medida al señalar que la separación de Cultura y Turismo generó dificultades en la coordinación de actividades.

"Es imposible separar cultura y turismo porque somos un estado con una riqueza cultural muy vasta y no puede ir separado", declaró.

Explicó que operar con dos dependencias implica mayores costos administrativos y menor eficiencia; "cuando tenemos dos secretarías, se manejan dos agendas; Turismo estaba más preocupado por un turismo deportivo y no cultural, tiene que ser una sola agenda", afirmó.

La mandataria aseguró que la fusión no afectará a los artistas y creadores locales; "el apoyo va a seguir igual o mejor, no se les va a abandonar, no se les va a dejar de atender", subrayó.

A pesar de estas declaraciones, las organizaciones culturales y colectivos convocaron a una movilización para frenar la iniciativa y exigir un presupuesto exclusivo para la cultura.

"Hacemos un llamado a colectivos, artistas, gestores culturales y a lxs veracruzanxs (sic) para sumar esfuerzos y voces para evitar que esta fusión se lleve a cabo, así como exigir un trato digno y respetuoso para los artesanos de Veracruz", expresaron.