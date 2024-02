Realizan ´Marcha por la democracia´ en la zona centro de Veracruz (+Video)

A pesar de la pertinaz brisa, cientos de personas salieron a las calles este domingo en Orizaba y Córdoba para participar en la llamada "Marcha por la democracia" que se llevaron a cabo en alrededor de 100 ciudades del país y más de 12 del extranjero.

En el caso de Orizaba, la concentración se hizo en la Plazoleta de los Dolores, de donde al menos 250 personas iniciaron la marcha pasadas las 11 horas por la Calle Real, a su paso, se les fueron sumando otros ciudadanos y para cuando llegaron al parque Apolinar Castillo eran al menos 500 personas.

Ahí, escucharon a dos oradores, el primero, un joven estudiante, Luis Francisco García Franco, dio el posicionamiento oficial de esta actividad, en donde remarcó que se quiere tener la libertad de elegir a sus representantes.

El orador recordó que los programas sociales son un derecho que está amparado en la Constitución y no vienen del dinero ni del presidente ni de su partido.

Resaltó que tampoco se quieren campañas financiadas por el crimen organizado, pero también se requiere que los ciudadanos hagan un esfuerzo y lleguen a votar al menos siete de cada diez ciudadanos. ¡Voto libre!

Por su parte, el doctor Tomás Trueba Gracián destacó que los mexicanos no quieren una dictadura, sino una democracia, y no queda más que luchar por la democracia y por la verdad.

Señaló que hoy en el país hay muchos retrocesos, pero ya no se va a permitir que en el tema de la democracia haya pasos atrás.

"Sólo a los ciudadanos libres nos toca decidir qué México queremos, qué México anhelamos y por eso es preciso que trabajemos y luchemos por mantener las condiciones que nos han permitido una alternancia política pacífica", subrayó.

Trueba Gracián expresó que la Constitución no se toca, tampoco las instituciones que están encargadas de llevar a cabo los procesos electorales y desde este lugar y desde todas las plazas de la República Mexicana se dice no a la imposición, no a la dictadura, sí a la democracia, sí al voto libre y razonado.

La gran batalla, subrayó, es ganarle al peor enemigo que tiene la democracia, que es abstencionismo y salir a promover el voto libre y razonado.

EXIGEN CORDOBESES ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS

En el caso de Córdoba, la asistencia también fue de al menos 500 ciudadanos, quienes exigieron respeto a la división de poderes y que se pare de militarizar al país.

"¡Ya basta de violar la Constitución!, ¡Basta de militarizar la vida civil de México! Exigimos que se cumpla la ley, ya basta de colusión entre el poder público y el crimen organizado", expresaron.

Los manifestantes señalaron que son muchas las personas que hoy en día han sufrido los abusos de las autoridades o bien de criminales protegidos por las autoridades.

Destacaron que son 30 millones de ciudadanos los que perdieron la cobertura de la salud en este sexenio, pero los que la conservan no disponen de médicos, tratamientos ni medicinas.

Señalaron que México no quiere tiranos que hagan su voluntad por encima de 130 millones de mexicanos que lo único que quieren es recuperar la seguridad para caminar tranquilos de día y de noche, sin que tengan que pagar "cuotas" a nadie y sin ser amenazados por leyes injustas y autoridades abusivas.

"Aquí están las mujeres que no quieren ser otros datos, las que se niegan a ser simples cifras de un gobierno inhumano, que se niegan a ser una más de la 11 desaparecidas a diario. Hoy marchamos en memoria de un millón de muertos en este sexenio", remarcaron.