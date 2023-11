Realizan 3er Congreso Internacional 20-30 Década de acción (+Video)

La sustentabilidad y sostenibilidad son temas en los que es esencial seguir trabajando desde distintas perspectivas, como es educación, industria, medio ambiente, derechos humanos, responsabilidad social, inteligencia artificial, se destacó en el "3er Congreso Internacional 20-30, Una década de acción", en la ciudad de Xalapa.

El país invitado este 2023, ha sido Colombia. Sin embargo, participaron aproximadamente tres mil personas a través de la conexión digital, desde distintos países, principalmente de la América Latina.

EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

En el evento, presidido por Eduardo Carreón, presidente de EDUCA, se dieron cita personalidades que buscan seguir impulsando la sostenibilidad como parte de la agenda 20-30, para compartir sus experiencias y observaciones en torno al trabajo en esta década a la que ya quedan menos años.

Entre los ponentes participó Manuel J. Bernal Sánchez, especialista en economía, presidente de la Confederación Nacional de Educación Privada, en Bogotá, Colombia, quien destacó la importancia de "La Humanización en la Educación".

Refirió que es preciso abordar el humanismo, pues actualmente la competencia lleva al egoísmo y la competencia. A la par, es necesario enfocar la educación para brindar a individuos herramientas para que tengan una conciencia crítica.

Es fundamental, resaltó, explicar a las y los educandos, el para qué les sirven los conocimientos que se les brindan en la escuela, abonar el pensamiento crítico.

"La parte afectiva en la educación es clave (...) esto evita que se creen frustraciones en el educando", destacó al abordar también la empatía que debe existir de maestros hacia estudiantes, esto de la mano con el desarrollo de la inteligencia emocional y una educación inclusiva y personalizada, consciente de las habilidades de cada persona.

Por su parte, Clara Esther Giraldo, especialista en Responsabilidad Social de la Universidad de Medellín, habló de las Alianzas Globales para Garantizar el Desarrollo Sostenible, "entendiendo que somos seres integrales y que la mínima acción debe impactar al planeta de manera positiva".

Asimismo, acentuó la responsabilidad social de las empresas desde el impacto en la vida de las personas.

Participó también Fredy Castro Ramírez, quien se refirió al impacto de la inteligencia artificial y tecnología en la sostenibilidad, esto para la generación de herramientas para beneficio social.

Refirió que fue a través de la inteligencia artificial como se logró enfrentar la pandemia y desarrollar vacunas en menos de un año, cuando anteriormente se tardaban 10 años en desarrollarse.

De la misma manera, consideró, es importante aplicar la inteligencia artificial para enfrentar el cambio climático, falta de agua, entre otros embates ambientales.

DERECHOS HUMANOS, ESENCIALES EN SOSTENIBILIDAD

Durante este congreso, la ex diputada local y activista por los derechos de las mujeres, Mónica Robles Barajas, destacó que es tiempo de las grandes alianzas y la acción global, para salvar el hogar común, es decir, el planeta Tierra.

En este contexto, no puede pensarse la sostenibilidad sin enfoque de derechos humanos, así como la defensa del medio ambiente, para lo cual ha sido y es, indispensable, el trabajo legislativo, acentuó.

En este congreso que se realizó en Xalapa, participó también Rebeca Forero, presidenta de la Cámara de Comercio Latina en la Costa del Golfo, de Colombia, quien destacó las alianzas en pro de la sostenibilidad.

Así también, entre otros ponentes, Luis Cueto, de la asociación "Cueto contigo", se refirió principalmente al respeto a la diversidad, pues no puede pensarse en un mundo sostenible, si no se respetan y garantizan los derechos humanos, desde la perspectiva de sus diferencias. En un mundo sostenible, resaltó, los discursos de odio no pueden tener cabida.

De tal manera, la sostenibilidad no es inalcanzable, pero sí un tema en el que debe trabajarse a paso apresurado y serio, desde diversas trincheras y en diversos temas, siendo ejes fundamentales los derechos humanos, el medio ambiente, el respeto a la diversidad, la educación, la responsabilidad social, el quehacer empresarial y de la inteligencia artificial con enfoque de servicio, siempre pensando no en lo individual sino en la casa común, resaltaron las y los asistentes a este "3er Congreso Internacional 20-30, Una década de acción".