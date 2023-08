Realiza IMSS Veracruz Norte Jornada de Cirugías de Cataratas en Tejería

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte realizó 87 Cirugías de Cataratas, en una Jornada llevada a cabo en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 242 en Veracruz.

En este sentido, el coordinador de Prevención y Atención a la Salud, José Guadalupe Gutiérrez Márquez, explicó que, "el objetivo de esta Jornada Quirúrgica es para que los derechohabientes recuperen la visión perdida por las cataratas, logrando así mejorar su calidad de vida, pues la mayoria de ellos ven afecta su autonomia debido a la falta de visión o mala calidad de esta".

Además, Gutiérrez Márquez agregó que las cataratas llegan a causar sentimiento de minusvalía en la población adulta mayor, pues tener una visión deficiente les imposibilita para leer documentos importantes y; asimismo, puede llevar al paciente a la depresión.

La cirugía de cataratas consiste en retirar el cristalino opaco y luego se implanta un lente intraocular artificial a pacientes; quienes son originarios de las localidades de Cardel, Coatepec, Poza Rica, Martínez, Tuxpan, San Andrés, Cabada, Xalapa y Veracruz.

En este contexto, el señor Ramón Estrada Barradas comentó que, "es la segunda ocasión, primero me llevaron acabo la cirugía del ojo derecho, posteriormente el ojo izquierdo; verdaderamente de manera muy sintetizada puedo comentar que la atención desde el inicio fue excelente, he quedado muy satisfecho, de la primera operación quedé maravillado, estoy muy bien y acabo de salir de la segunda operación del ojo izquierdo".

Asimismo, la paciente Carmen Gutiérrez originaria de Lerdo de Tejada que fue operada del ojo izquierdo, y mencionó que, "no veía nada, tenía molestias, por lo que, casi no salía a hacer mis mandados, pero posterior a la cirugía los médicos me informaron que estoy bien de la vista y ya no siento molestías.

Para finalizar, el coordinador de Prevención y Atención a la Salud invitó a los derechohabientes que tienen síntomas de cataratas o algún padecimiento que les impida la visión, a que se acerquen a su Unidad de Medicina Familiar, para ser valorados y atendidos de manera oportuna.