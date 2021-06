Reactivación económica será gradual; vacunación, impulsará al turismo: Montesinos

Recalcó que el cierre de las empresas es derivado de que no se tuvo el apoyo suficiente de parte de los gobiernos, para respaldarlos ante la banca, quienes dejaron de otorgar créditos pero con tasas muy altas y que para muchos fue difícil tomar una decisión a la hora de hacerlo.

"Nosotros estábamos esperando, que no nos regalaran nada simple y sencillamente que nos apoyarán con créditos blandos, pero también la banca está timorata, la banca no quiere arriesgar y sobre todo hay muchos empresarios que incluso no calificarían, de acuerdo a lo estricto de las obligaciones que nos piden de los formatos. Para ser sujetos de crédito, muchas de las empresas no calificarían entonces aquí es en donde nosotros estábamos pugnando como zona centro para que interviniera la parte del gobierno del estado, con la banca, para que nos ayudara".

Al no haber respuesta, han sido ello mismos los que han salido adelante poco a poco, por lo que comienza a reactivarse la economía entre los agremiados, los cuales han tenido que estar todo el tiempo buscando la forma de salir adelante y cumplir con sus compromisos de pago de nómina, luz, teléfono y todos los servicios que conlleva.

Cruz Montesinos confía que la extensión de la vacunación a más edades permitirá tener una mayor confianza de parte de los ciudadanos para salir y al mismo tiempo que se habrá de fortalecer el turismo nacional.

"Lo que estamos proyectando es que muchas de las familias van a salir, pero no van a salir van a estar todavía vamos a estar limitados a la parte internacional si va a ver pero el menos flujo yo creo que los tenemos planeado en la parte nacional la familias van a salir con su carrito en su autobús lo que tú quieras pero yo creo que uno de los principales atractivos van a ser los pueblos mágicos del país".

