Raíces huastecas, corazones misantecos: el Xantolo sigue vivo

El Xantolo, una tradición que ha cobrado fuerza en la ciudad de Misantla, celebra este año su tercera edición consecutiva en las calles de la localidad, sin embargo, la historia de este festival tiene raíces más profundas, que se remontan a la Escuela Secundaria Técnica donde José León Nabor Córdoba, maestro de artes, y su esposa, Dulce María (+), quien en paz descanse, comenzaron este evento hace ya cinco años.

"Este sería el tercer año que lo llevamos a cabo en las calles, pero en realidad, ya llevamos cinco años con el Xantolo, ya que comenzó como una actividad interna en la escuela", comenta el profesor Nabor Córdoba, "fue mi esposa quien inició este festival en la técnica, y a partir de su fallecimiento, decidimos sacar la celebración a la comunidad."

El festival, que nació como una presentación de danza dentro de las actividades académicas, ahora se ha convertido en una celebración anual que involucra a estudiantes y habitantes de Misantla, la danza del Xantolo, originaria de la huasteca veracruzana, forma parte de una rica herencia cultural azteca, y aunque no pertenece a la región de Misantla, ha encontrado en este festival un lugar donde renacer.

"La gente me ha preguntado si el Xantolo es originario de aquí, pero siempre he dejado claro que no lo es, nosotros lo rescatamos como una danza tradicional en nuestras clases de artes, es una forma de enseñar a los estudiantes sobre la diversidad de las danzas tradicionales en México", aclara Nabor Córdoba.

Al principio, la danza se practicaba únicamente dentro del salón de clases, como parte del plan de estudios de primer grado que aborda las danzas tradicionales, sin embargo, tras la muerte de la maestra Dulce María (+), el festival tomó un nuevo rumbo, "el primer año lo hicimos en la escuela, el segundo lo llevamos al parque, y desde hace tres años lo realizamos en las calles, este año lo haremos desde la Casa de Cultura hasta el parque central, pasando por el mercado", explica.

La iniciativa ha cobrado tal relevancia que el desfile se ha integrado al calendario cultural de la ciudad, cada año, cientos de jóvenes, vestidos con trajes tradicionales, recorren las calles con entusiasmo, mostrando al público la danza que tanto han ensayado.

Lo que comenzó como un proyecto escolar, ahora ha captado la atención de otras instituciones y miembros de la comunidad, "le he pedido al director de la escuela que envíe invitaciones a las primarias, para que si quieren unirse lo hagan, nosotros, como el Ballet Folclórico podemos enviar a alguien que les enseñe los sones", comenta el maestro.

El interés y la participación no han parado de crecer, "vemos la alegría en los chicos, ninguno se queda sin bailar, incluso aquellos que pertenecen a otras religiones y que no pueden usar máscaras están involucrados, respetamos sus creencias, pero también valoramos que se sumen a esta celebración cultural", añade.

La preparación para el Xantolo no solo implica ensayos de danza, sino también un esfuerzo por rescatar y preservar una parte importante del acervo cultural mexicano, "les digo a los chicos que estamos igualando o superando a los bailes turcos, que son muy rítmicos y llevados con precisión, pero nuestra danza del Xantolo tiene un valor único, que refleja la riqueza cultural de nuestros pueblos", expresa con orgullo.

El maestro Nabor Córdoba hace un llamado al pueblo de Misantla para que asistan al festival y apoyen a los jóvenes que con tanta dedicación han preparado el evento, "están todos invitados este 29 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde, el desfile comenzará a las 6:00, y es una oportunidad para que la comunidad valore el esfuerzo de los estudiantes, quienes han trabajado con mucho empeño para mantener viva esta tradición", concluye.

Este año, el Xantolo no solo será un homenaje a la danza tradicional veracruzana, sino también un tributo a la memoria de la maestra Dulce María (+), quien inició este festival hace cinco años, a través de este evento, su legado sigue vivo, y la comunidad de Misantla se une una vez más para celebrar su historia y sus tradiciones culturales.