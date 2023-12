Quitan ambulancias a 4 ayuntamientos de Veracruz por mal uso

La directora general del DIF Estatal de Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, dio a conocer que 4 ambulancias les fueron retiradas a cuatro ayuntamientos que hicieron mal uso de ellas.

Por lo mismo, ya les fueron devueltas, luego de que se detectó qué estás unidades no estaban siendo utilizadas para lo que fueron autorizadas.

Cabe recordar que las ambulancias fueron proporcionadas por el organismo asistencial estatal a ciertos municipios para la atención de personas con discapacidad, sin embargo, se documentó, en un par de ocasiones, que estaban siendo utilizadas en eventos políticos.

El primer caso ocurrió en el Estado de México cuando una ambulancia otorgada a El Higo fue fotografiada en un evento de campaña de la entonces candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad Delfina Gómez.

El segundo hecho fue en un evento que encabezó la ahora candidata a la Presidencia de la República por MORENA Claudia Sheinbaum en el Velódromo Internacional de Xalapa donde además la síndica del ayuntamiento de Miahuatlán Nellyda Bárcenas en compañía de un grupo de mujeres que iban abordo, agredieron a la periodista que documentó el uso que se le daba a dicha unidad.

"A los municipios que les retiraron las ambulancias, ¿ya se los devolvieron?, Ya.

- ¿Cuántos casos fueron?

-Tenemos aproximadamente cuatro."

Al ser el próximo año las campañas electorales, la Presidenta del DIF reconoció que están haciendo un exhorto a los organismos asistenciales municipales para que no se presenten situaciones como las ya ocurridas.

"Efectivamente los estamos exhortando para que no se presenten este tipo de situaciones y que recordemos que las camionetas son para uso exclusivo de personas con discapacidad y que no les den ese mal uso porque realmente, les he dicho, no es una camioneta, es el costo del vehículo, es la adaptación."