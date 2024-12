Quieren nuevamente taxis en mercado Poza Rica

Locatarios del mercado Poza Rica insistirán ante las autoridades municipales en la solicitud de que los taxis puedan nuevamente prestar servicios en la periferia del centro de abasto, pues consideran que la prohibición desde hace cuatro años ha limitado las ventas.

El tesorero de la unión de comerciantes del mercado Poza Rica, Quirino Camacho Miranda comentó que en estos días de diciembre las ventas no han repuntado como esperaban.

Consideran que la clientela no acude como esperaban porque no se cuenta con el servicio de taxis en el mercado y quienes deseen acudir y realizar compras y no tienen vehículo propio deben caminar más de dos cuadras para poder trasladarse.

En ese sentido mencionó que la secretaria de la unión de comerciantes presentará una nueva propuesta para que las autoridades locales tomen en cuenta la petición de los miles de comerciantes y usuarios.

Recalcó que siendo el mercado más grande del norte de Veracruz se debe contar con el transporte público al alcance de la población.