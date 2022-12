¡Quieren desalojarla! Vende hamburguesas para pagar quimios; vecinas la denuncian

Mariana Zetina, comerciante que por años se ha dedicado a la venta de hamburguesa para solventar el tratamiento contra en cáncer podría ser desalojada de un área verde por la inquietud de dos vecinos, autoridades municipales de forma temporal le otorgaron el permiso hasta el 31 de diciembre.

La mañana del viernes, elementos de la policía municipal de Nanchital acudieron al llamado de Mariana, la cual mencionó "dos ciudadanas que se dedican al embellecimiento de áreas verde en la colonia San Miguel Arcángel de esta ciudad, están ocasionando afectaciones a mi local"

Al darse a conocer la inconformidad los uniformados llegaron hasta el bulevar Santo Niño de Atoche, para evitar que entre los inconformes alteraran el orden público y surgieran problemas que dañaran a terceras personas.

Diario del Istmo realizó la entrevista a Mariana Zetina quien dijo,

"Tengo varios años dedicándome a la venta de hamburguesas para solventar los gastos que surgen para cubrir el tratamiento contra el cáncer, mis viáticos e imprevistos que resultan y las autoridades municipales me han apoyado con los permisos".

"En este día llegaron dos vecinas, con intenciones de bloquearme el acceso a mi pequeño local de lámina, sin permiso de construcción comenzaron a levantar una banca de concreto y al tratar de hacerles frente la dentista solicito el apoyo de otras personas que viven en otro sector"-

Agregando la afectada, "Siento que el problema es hacia mi persona, nada las conmueve, perdí un seno por el cáncer y no tengo otra solvencia, donde está el puesto de lámina no obstruye el paso y cuento con el permiso que me proporciono el propio ayuntamiento que vence el 31 de diciembre".