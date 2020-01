Queremos sociedad más igualitaria, no se legisla con chantajes: Mónica Robles

El establecimiento de la figura del divorcio sin expresión de causa para evitar juicios largos, la pensión compensatoria, el reconocimiento a la figura del concubinato como una unión que tiene derechos similares al matrimonio, además del tema del matrimonio igualitario, son algunas de las reformas que se pretenden al Código Civil, explicó la diputada Mónica Robles Barajas.

Reconoció que es posible que algunos diputados no cumplan con el mandato que hicieron al tomar protesta para cumplir y hacer cumplir la ley, lo que podrían generar una omisión legislativa, aunque confía que se apruebe al considerar que se busca abonar a la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de las diferencias y por tanto más pacífica.

Sobre la advertencia de integrantes de grupos pro familia de que si se aprueba esa reforma el Morena perderá votos, consideró que le parece una amenaza o chantaje y no es la forma correcta, además de que los diputados no pueden legislar por amenazas o chantajes o por si les dan votos o no, sino de acuerdo a lo que establece la ley.

"Toda la reforma está sustentada en jurisprudencias y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta figura del divorcio sin expresión de causa lo que va a evitar es juicios largos y desgastantes que lastiman la economía de las personas y lastiman mucho sobre todo a los menores de edad cuando existen estos pleitos de divorcios tan prolongados", explicó.

Otro tema importante, abundó, es la pensión compensatoria, que vería por la mujer que se ha quedado en el hogar todos los años y que a lo mejor no tiene un trabajo formal ni un salario con el que pueda vivir dignamente, para que no se quede en desventaja al divorciarse, por lo que la Corte ha establecido que la mujer que se encuentre en esta situación tiene derecho a demandar esa pensión compensatorio.

Respecto al concubinato, señaló que hay muchas familias unidas solo en concubinato, lo que genera mucha inseguridad jurídica en el momento de una separación tanto para la mujer como para los hijos e hijas, por lo que la intención es cuidar el interés superior de la niñez.

Destacó que, una de las reformas importantes, es el modificar la definición de matrimonio de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia respetando el principio de igualdad y no discriminación que está en la Constitución general del país y en los tratados internacionales de los cuales el país toma parte.