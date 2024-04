"Que Yunes Linares se serene y aclare su situación legal": Manuel Huerta

El candidato a Senador por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara retó nuevamente a un debate público a Miguel Ángel Yunes Linares, destacando que debe aclarar la presunta investigación que hay de autoridades nacionales y extranjeras.

El candidato de Morena al Senado de la República pidió al panista serenarse y aclarar su situación legal al ser investigado no solamente por las autoridades mexicanas, sino también extranjeras.

Advierte que el ex gobernador anda muy nervioso por las investigaciones que trae a cuestas sobre el origen de su fortuna, el manejo que hizo en el Gobierno del Estado, el ISSSTE, las dependencias estatales y los ayuntamientos.

"pero sobre todo debe estar nervioso por la investigación que trae en su contra la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos, tanto que ya le negaron la visa de entrada a ese país y muy probablemente en poco tiempo veremos acciones", subrayó.

Manuel Huerta dijo que la versión del derrame cerebral que argumentó su defensa para no acudir a la audiencia ante la Fiscalía General de la República se hizo pública en un medio nacional.

El candidato de Morena al Senado calificó a Yunes Linares como el político más perverso que ha tenido Veracruz.

"acuérdense también como le mandó los travestis a Cárdenas, es un político de los más perversos que hay por eso a mí no me queda claro todos los temas de investigación que trae por eso voy a seguir investigando", sentenció.

"y hoy hasta me pide el antidoping para debatir y no sé qué tantas cosas más, la verdad que está mal, mejor que se serene y que mejor aclare las cosas porque eso ayuda mucho a la democracia, la transparencia, yo lo sigo esperando, que no tenga miedo, que dé la cara y que le informe al pueblo", reiteró.