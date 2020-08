Que se permita a todos votar en elección de Morena, piden militantes

Militantes de Morena en la zona Córdoba-Orizaba se sumaron al apoyo en favor del diputado Mario Delgado para que encabece la dirigencia nacional de este partido y pidieron que se abra el padrón.

En conferencia de prensa virtual organizada por Libni Zuriel, enlace estatal del diputado en Veracruz, militantes de la región expresaron que hoy en día este partido está dirigido por radicales que se sienten dueños del mismo.

"Se niegan a abrir el padrón porque dicen que los que llegaron al último no merecen la posibilidad de ocupar un cargo, pero son tres millones de afiliados los que tiene Morena y ellos solo quieren que participen 240 mil", indicaron.

Los militantes explicaron que esa última cifra son los que están registrados ante el INE, pero hay más de dos millones que forman parte del padrón a los que no se quiere dejar participar, lo cual está fuera de la legalidad y además en contra de las prácticas democráticas.

Jovita Rocío Martínez Ortega, ex candidata a la diputación local por el distrito de Acayucan en el 2016, comentó que antes de que se realizara la asamblea distrital verificó que aparecía en el padrón, pero al acudir al evento no la dejaron ingresar y ahora que se ha abierto el portal hay muchos que ya no aparecen afiliados.

Como ella, otros militantes expresaron que necesitan que se den garantías de que no se les limitará su participación.

En posterior entrevista, Libni Zuriel recordó que el pasado primero de julio el Tribunal Electoral tuvo una sesión virtual donde se determinó dar hasta el 31 de agosto al partido para que se eligiera al presidente y secretario general por medio de una encuesta abierta.

Sin embargo, abundó, se integró la Comisión Nacional de Encuestas, pero limitaron la participación de los afiliados únicamente al padrón que aparece ante el INE, lo que generó la inconformidad entre la militancia.