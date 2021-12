Un total de 116 menores fueron los que recibieron el sacramento de la confirmación de mano de monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, en celebraciones eucarísticas de 10:00 y 12:00 horas, previo a la celebración eucarística. En entrevista, el prelado expuso que los nuevos mandatarios municipales deben de tomar en cuenta que deben de servir al pueblo, sin distinción alguna.

Noticia Relacionada Nueva protesta en Papantla por detención de José Manuel ´N´

"Que gobiernen para el bien común, para todos, independientemente de colores, partidos, son gobernantes para todos, que vean el bienestar de la comunidad, las necesidades, las urgencias, las carencias, especialmente que piensen en los más necesitados, los pobres que son los que más resienten en estos tiempos tan difíciles; yo soy de la idea de que haya más políticas sociales, que favorezcan, que la gente tenga trabajo, que la gente salga adelante con esfuerzo propio y apoyos gubernamentales, pero no dependencias, no es lo mismo políticas sociales, que tenencias sociales, eso hay que promover que haya trabajo para todos, que se sientan más útiles, más realizados y sacar adelante a su familia".

Uno de sus puntos de vista fue el tema de feminicidios, sabedor que el estado de Veracruz llegó a noviembre con 65 feminicidios, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en número absolutos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; expresó que esto lo debemos de erradicar desde la sociedad en general hasta las autoridades competentes.

"Es una pena y violencia también, desafortunadamente; no solo en Veracruz sino a nivel general, la violencia no se ha podido erradicar, estoy hablando desde 2006 en adelante, no se ha podido erradicar, por más que hagan promesas, se necesita la colaboración de todo el mundo, el corazón de todos, es un hecho que el crimen se ha infiltrado en todos los sectores de la sociedad, antes andaban por las montañas escondiéndose, ahora están metidos en la calle por donde uno anda, faltan acciones más contundentes".

Finalizó mencionado que, si bien los municipios son autónomos, Dios está por arriba del hombre, dando una libertad, con la esperanza de que esta no vaya a ser abusada por algunos gobiernos, pues espera la población que se tengan resultados favorables durante sus mandatos.