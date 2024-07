PT Veracruz pide a militancia 'esperar tiempos' rumbo a elecciones municipales de 2025

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT) Vicente Aguilar Aguilar, pidió a quienes ya están haciendo proselitismo de cara a 2025, que no se "calienten" y esperen los tiempos.

Comentó que dicho partido político está analizando la manera en que enfrentarán el próximo proceso electoral para la renovación de los 212 Ayuntamientos.

Aunque reconoció que la alianza con Morena y Partido Verde, sería una opción, recalcó que hay municipios donde los dirigentes de su partido opinan que podrían ir solos.

"No hemos platicado formalmente con los compañeros del Verde o de Morena, si a mi me preguntan yo diría, vamos parciales", expresó.

Todo ello, a efecto de que algunos militantes quieren ir solos en algunos municipios, pero en la mayoría irán en alianza.

"Hemos demostrado en esta alianza de la 4T de que, unidos nos va a ir mejor, pero vamos a escuchar también a las bases. Estamos recorriendo el estado para escuchar las voces, también nosotros tenemos candidaturas tempranas, hemos dialogado con nuestros compañeros, hombres y mujeres, a efecto de ir transitando hacia el (20) 25", indicó.

No obstante, al momento, el PT ya tiene cerca de 100 cuadros que podrían ser los próximos candidatos a las presidenciales municipales.

"Les diría, no se calienten garnachas (...) Normalmente escuchamos las voces de los que dirigen los municipios porque ellos tienen la realidad, ni modo que la compañera de Mujeres, el Comisionado o su servidor, vamos a ser regidores, alcaldes o síndicos, de X municipios. Si hay competencia, que ha pasado, aventamos una encuesta espejo a fin de que pueda surgir la mejor propuesta, pero aquí en el PT no hemos tenido diferencias ni con el Comisionado, ni con la dirección estatal, porque siempre donde tenemos diferencia, va la encuesta y todos de acuerdo y el que la gana, ese va (...) Creo que todos los partidos ya estamos en ese tema y nosotros no nos vamos a quedar atrás porque ya tenemos más de 100 aspirantes", concluyó.