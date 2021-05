Protestarán habitantes de Amatlán en La Toma por presunta detención ilegal

"Se llevaron a mi ´Mai´, él es un hombre trabajador, honrado que nunca se ha metido en problemas ni nada y ha sido un ejemplo para todos nosotros. Lo que hicieron fue meterse a su casa a las tres de la mañana y fue una injusticia, fue Fuerza Civil, quebraron los vidrios de su casa para llevárselo ilegalmente".

Los habitantes, quienes viajaban en más de 20 vehículos, aseguraron que ahora las autoridades lo están acusando de posesión de una camioneta robada "cuando él ni siquiera estuvo en ese lugar, él estuvo con nosotros; yo soy trabajador de él, todos los que estamos acá somos trabajadores de él y testigos que él estuvo trabajando con nosotros ese día a esas horas.

"A Javier Texoco Cocotle todos lo conocemos por su taller, porque es mecánico y por eso estamos indignados por la injusticia.

"Él vive acá en Campo Grande y personal de Fuerza Civil lo sacó en la madrugada, nosotros fuimos testigos, vimos cuando todas las camionetas se lo llevaron".

Por estos hechos más de 200 habitantes de Campo Grande viajarán al Cereso de Amatlán para protestar y exigir su liberación, ya que en punto de las 11 horas se llevaría a cabo la audiencia vinculatoria.

"Vamos en son de paz para no perjudicarlo a él más que nada, no lo queremos perjudicar, pero si no nos hacen caso tendremos que tomar medidas más drásticas. Primero tenemos que esperar el resultado de la audiencia".

